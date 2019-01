Obchodní válka s Čínou připravila Apple o zisk

Společnost Apple se poprvé za posledních deset let setkala s poklesem tržeb a zisků, uvádí The Wall Street Journal, které citují zprávy společnosti.

Tržby oproti prvnímu čtvrtletí v roce 2018 poklesly o 4,5 % na 84,3 miliard dolarů, zisk se snížil z 20,06 miliard dolarů na 19,97 miliard dolarů. Hlavním důvodem je pokles prodeje v Číně, tam tržba za rok klesla o 5 miliard dolarů (na 13,17 miliardy dolarů). Uvádí to noviny The Wall Street Journal.

© Sputnik / Kirill Kallinikov Další následky obchodní války: Apple přenese výrobu iPhonů z Číny

Dříve 30. ledna vedoucí společnosti Tim Cook oznámil plány na snížení cen některých vlajkových modelů iPhone v těch zemích, kde kurz dolaru silně vzrostl. Kde přesně neupřesnil, ale možná se jedná o Rusko, Turecko, Brazílii a Čínu.

Na začátku prosince loňského roku dostala společnost Apple soudní zákaz na prodej starých modelů iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus a X v Číně. Žalující strana byla společnost Qualcomm, která se zabývá výrobou čipů. Obvinila Apple z porušení patentu.

Varování o tom, že obchodní válka USA s Čínou může negativně ovlivnit zisky společnosti, přišlo v srpnu. Zpráva společnosti Apple uvedla, že „spory v oblasti mezinárodního obchodu mohou vést ke zvýšení sazeb a zvýšení ochranných opatření, což může negativně ovlivnit činnost společnosti".