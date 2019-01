„Jacísi nevzdělanci mluví v televizi a ucpávají hubu odborníkům!“ Francie se rozpůlila?

„Omrzelo mne slyšet, říkám to rovnou, jak jacísi nevzdělanci mluví v televizi a ucpávají hubu odborníkům!" Toto překvapivé prohlášení učinil Francis Pourbagher v průběhu první protestní akce „červených šátků", která se konala v Paříži 27. ledna.

Člověk široce známý v politických kruzích Asnières-sur-Seine se obořil na „žluté vesty" na kanálu Brut. Poté asi 10500 „červených šátků", podle údajů prefektury, či mnohem méně, podle slov novinářů RT France a TF1, se sešly nehledě na špatné počasí v Paříži a pochodovaly od náměstí Národa až k náměstí Bastily.

Forte mobilisation place de la Nation à Paris pour les #FoulardsRouges malgré la pluie, des #GiletsBleus et d'autres manifestants indépendants sont présents pour manifester contre les violences et les blocages dans le pays.



📺 @ChloeBorgnon est sur place. pic.twitter.com/7tEbjYq5Jb — LCI (@LCI) 27. ledna 2019

Jaký měly cíl? „Uhájit demokracii a demokratické instituce" a zastavit násilí „žlutých vest". Hnutí trvá na své „apolitičnosti", je ale zcela zřejmá snaha o podporu vlády. Tento Republikánský pochod svobod (Marche républicaine des libertés) uspořádaný na návrh padesátiletého inženýra z Toulouse Laurenta Soulié byl původně označován za Republikánský pochod na podporu Emmanuela Macrona.

20 let po sociálním zlomu Jacquese Chiraca

Na rozdíl od různorodého složení „žlutých vest" jsou představitelé „červených šátků" starší.

„V současné době se hnutí účastní skutečně málo mládeže, mladé lidi to nezajímá. Nejsem proti ‚žlutým vestám‘, jsem ale proti agresi, blokování silnic a odporu vládě. Není to řešení problému," zdůraznil dvaadvacetiletý Lenny, který podporuje stranu En marche! (LREM).

Mnozí představitelé „žlutých vest" demonstraci prostě pozorovali. Byly pokusy navázat dialog, ukázalo se však, že aktivisté obou hnutí mají málo styčných bodů. Jeden z představitelů v besedě s naším zvláštním zpravodajem řekl toto: „Nejsem tady pro to, abych provokoval naše odpůrce. Přišel jsem ze zvědavosti, chci ale dialog, abychom ukázali, že se toho účastníme. Už jsem měl možnost pohovořit se starší dámou, představitelkou ‚červených šátků‘. Byl to ale těžký rozhovor, protože máme zcela různé názory. Emmanuel Macron nás označuje za ‚zlý dav‘ a ‚červené šátky‘ mluví o naší agresi a nenávisti. Povšiml jsem si ale toho, že nenávist pochází od nich. Když s nimi hovořím, zachovávám chladnokrevnost, kdežto oni jsou rozzuření. Jsme zástupci zcela různých světů. Jsou to zástupci těch 20%, kteří mají všechno v pořádku, nemají žádné finanční těžkosti a nevědí, co je to mít prázdnou ledničku koncem měsíce."

A skutečně, ve výrocích demonstrantů před mikrofony nebyl ani náznak usmíření. V roce 1995 uskutečnil Jacques Chirac „sociální zlom", byla to jedna z hlavních tezí jeho předvolební kampaně: „Francie se po dlouhou dobu považovala za vzor sociální aktivity. Nebylo nesporně všechno dokonalé, byl ale důsledný postup správným směrem. A zároveň ekonomická bezpečnost a jistota v zítřku se staly údělem vyvolenců. Mladí Francouzi jsou na rozpacích, dochází k sociálnímu zlomu, jímž trpí všichni. ‚Francouzský systém‘ už nefunguje. Nefunguje pro všechny Francouze."

Už po více než 20 let vychází do ulic nejen mládež, nerovnost ale nebyla překonána. Naopak se prohloubila. Dva představitelé „červených šátků" odpověděli velmi kategoricky na otázku, proč jsou tu. Starší elegantní dáma označila vystoupení „žlutých vest" za projev „naprosté slabosti na úrovni základní školy": „Kdyby dostali na škole alespoň minimum ekonomických znalostí… nežvanili by ty nesmysly."

Zpravodajka, která tuto scénu natáčela, se jí ptala, jestli to není projevem „třídní nenávisti". Dáma odpověděla záporně: „Školské vzdělání je každému přístupné. Znám mnoho lidí, kteří to zpočátku měli těžké, neseděli ale se založenýma rukama, učili se po večerech, makali a našli si práci. Neměli by už učit jiné a říkat ‚je třeba jen…‘"

Kromě zjevných sociálních rozdílů jsou mezi „žlutými vestami" a „červenými šátky" také politické rozpory. Laurent Soulié rozhodně podporuje stranu En marche!, ta se ale rozhodla zůstat stranou. A to nehledě na přítomnost patnácti poslanců a několika senátorů. Co to je: přání nepřilévat olej do ohně, nebo obavy z neúspěchu? Senátor a Macronův stoupenec v interview pro Libération mj. řekl, že „ministrům byl dán pokyn, aby se toho neúčastnili": „Byl zvolen prý nevhodný okamžik, není třeba zbytečně obtěžovat policii a je nutno ukázat příklad v debatách. Ale podle mého názoru se prostě bojí, že v tom neuspějí."

Je dialog možný? To je ta otázka. V průběhu pochodu „červených šátků" ženě, která křičela „Macrona do demise", vynadali do „ničemnice". A pak, když dorazily „červené šátky" k náměstí Bastily, šly za doprovodu halekání a nadávek „žlutých vest". Byly vidět dva plakáty: „Macrona do demise" a „Všechno už plane".

