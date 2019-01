Italský expert předpověděl, v jakých zemích mohou USA umístit rakety místo Polska

V období po skončení 2. světové války v Itálii došlo k velkému umístění vojenské síly Spojených států. Jednalo se o americké vojáky sloužící v Itálii a stavbu amerických vojenských základen na území země (například Camp Ederle ve Vicenze). V 60. letech se jih Itálie stal místem, kde byly umístěny balistické rakety, což toto území ohrozilo kvůli možné jaderné odpovědi ze strany SSSR.

A může se dnes se Itálie v případě konfliktu stát místem jaderného úderu?

O tom, jak američtí politici umísťovali jaderné zbraně na území Itálie v 60. letech i o tom, jaká je situace v současné době, mluvil Sputnik Itálie s vojenským expertem, politologem z Università Statale di Milano Mirkem Moltenim.

S jakým strategickým cílem USA v 60. letech umístily rakety na území Murgia v Puglii?

Rozhodnutí ze strany Ameriky o umístění balistických raket středního doletu (IRBM), typu Chrysler PGM-19 Jupiter, dozrálo v letech 1957-1959, protože v té době americké letectvo nedisponovalo mezikontinentálními balistickými raketami, které by z jejich kontinentu dokázaly doletět na území SSSR

Trump potvrzuje, že USA vystoupí ze smlouvy INF. Co si myslíte, existuje riziko nové studené války? Nebo už je pozdě a nový závod ve zbrojení už začal?

Jestli je pozdě nebo ne, pochopíme až sledováním akcí USA. V současnosti vzniká pocit, že se opakuje scénář roku 2002, kdy Washington vystoupil ze smlouvy o protivzdušné obraně, která omezovala protiraketovou obranu USA. Cílem tohoto vystoupení byla svoboda v oblasti protiraketové obrany. Zdá se, že stejným směrem Amerika dnes plánuje vytváření nadvlády, která už začala expanzí protiraketové obrany s možností zachování mířidla na ruských základnách a vojskách, zvláště vzhledem ke krizi na Ukrajině a baltských a polských obavách.

Myslíte si, že pokud USA vystoupí z INF, umístí rakety středního a krátkého doletu na území Polska a pobaltských států? Budeme-li mluvit o západní Evropě?

Jestli USA umístí rakety středního doletu v Polsku nebo pobaltských státech, Rusko to možná přijme jako vyhlášení války, vezmeme-li v úvahu, že rozmístění raket by Rusku hrozilo nečekaným útokem. Rusové už to zažili v roce 1941 při operaci Barbarossa, nebudou to chtít opakovat. Z druhé strany zase Američané zažili útok na Pearl Harbor , což by je podle mě mělo přinutit k pochopení, že jestli obě strany mají stejný strach, je to dobrý důvod k zasednutí k jednacímu stolu, kde by se mohli navzájem vyslechnout. Někteří, například expert Dmitrij Suslov z klubu Valdaj, si myslí, že základna s americkými raketami v Polsku by byla Rusy rychle zničena jako preventivní opatření. Ale to by vedlo k aktivaci pátého článku NATO a nakonec ke zdlouhavější válce. Nemyslím si, že USA se o to snaží, takže je mnohem pravděpodobnější umístění raket v zemích jako Německo a Itálie, nebo možná v Dánsku nebo Norsku. Takové rozhodnutí by pro Rusko bylo přijatelnější, to však stejně nebude ztrácet čas a začne s rozmisťováním analogických raket.

Myslíte si, že italská vláda by znovu souhlasila s umístěním jaderných raket na svém území?

Vzájemné vztahy v oblasti vojenské spolupráce mezi Itálií a Spojenými státy jsou upraveny řadou smluv, které jsou ve značném stupni tajné, můžeme začít smlouvou BIA (Bilateral Infrastructure Agreement), která byla podepsána 20. října 1954, a dalšími jako Shell Agreement z 2. února 1995 nebo Stone Ax z 11. září 2001. Teoreticky italská vláda a parlament musí mít možnost vzdorovat, jestli si USA budou přát rozmístění jaderných raket na našem území, ale to také závisí na tom, co je stanoveno v tajných bodech těchto smluv.

Ale správně je i to, že se italské základny IRBM namířené na Rusko automaticky stanou možným terčem zrcadlové odpovědi ruského jaderného útoku. A protože dokonce hypotetický odpor Rusku v posledních 27 letech ztratil ideologické důvody, strach z komunismu v dobách studené války, je nutné, aby rozmístění na území Itálie IRBM, takzvaných euroraket, bylo dnes tématem vážného politického jednání o strategických dohodách s USA o jaderných zbraních a jejich rozmístění na základnách na našem území.

Při nové vojenské doktríně USA je vůbec možné očekávat jaderný konflikt?

Jaderné zbraně jsou podle mě unikátní tím, že jejich cílem je pouhé přesvědčení protivníka, aby je nepoužil. Je to podobné jako nepoužívání chemických zbraní během 2. světové války , což se nedá říct o 1. světové válce, protože se všichni báli katastrofických následků po prvním použití. Proto se v letech 1939-1945 bojovalo obyčejnou municí a nepoužíval se otravný plyn, který byl v letech 1914-1918 hojně využíván. S jadernými zbraněmi by se ideálně mělo dojít ke stejnému výsledku.

Ale je důležité si nedělat iluze a nevracet se k tomu, co se stane, jestli začneme používat jaderné zbraně jako normální. Jsou tací, kteří si myslí, že je možné jaderné zbraně používat omezeně. Tento předpoklad však nebere v potaz situaci, při které musí lídři státu a generálové najít rovnováhu mezi svými emocemi a rozvážností.

Když budeme předpokládat, že jaderná válka je nejhorší možná forma války, tak to budeme muset udělat tak, aby se velké mocnosti vrátily k využívání obyčejných zbraní, a jaderné zbraně budou pouze faktorem zadržování.

