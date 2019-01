Vědci uvedli první výsledky experimentu o délce 500 let

Mikrobiologové ze Skotska shrnuli první výsledky nejdelšího experimentu z vědecké historie: projekt odstartoval v roce 2014 a bude trvat do roku 2514. Průběžné výsledky byly publikovány ve vědeckém časopise PLoS One.

Vědci chtějí zjistit, jak živoucí jsou mikrobi v úplné izolaci. Jedná se o bacil senný (Bacillus subtilism), který je považován za velmi životaschopný.

V roce 2014 experti dali bakterie do několika stovek kádinek. První část experimentu bude trvat 24 let. Každé dva roky biologové hodlají otevřít nádobky a zkontrolovat životaschopnost organismů. V další fázi se budou nádoby otevírat jednou za 25 let.

Když specialisté poprvé otevřeli menzury, zjistili, že bakterie jsou v dokonalém pořádku.

Experimentální kopie tohoto materiálu je v Muzeu přírodní historie v Londýně. Písemné a elektronické pokyny jsou přiloženy ke každé krabici s lahví. Jednou za čtvrt století budou odborníci muset kopírovat pravidla moderními metodami pro jejich zachování.