V Rusku shrnuli výsledky jednání se Spojenými státy o smlouvě INF

Politici komunikovali na okraji zasedání jaderné pětky.

„Odpovědnost za to, co se děje, je zcela na Washingtonu," uvedl představitel ruského ministerstva zahraničí.

Zdůraznil, že Spojené státy zaujaly naprosto „destruktivní pozici v extrémně tvrdé tonalitě" a hledání řešení ohledně Smlouvy o INF bylo značně komplikované.

Již tento víkend Washington může pozastavit své závazky vyplývající ze smlouvy, připomněl Rjabkov.

„Spojené státy samy sobě vnutily 60denní lhůtu, během níž jsme museli splnit jejich ultimátum. Dospávám tedy k závěru, že Spojené státy nepočítaly s žádným rozhodnutím a všechno to byla hra určená k pokrytí již dávno vytvořeného jejich vnitřního rozhodnutí o odstoupení od smlouvy," domnívají se na ruském MZV.

Rusko je hluboce znepokojeno osudem Smlouvy INF, stejně jako osudem evropské a mezinárodní bezpečnosti, ale není možné vést rozhovor v režimu vydírání, uzavřel Rjabkov.

Politik navíc sdělil novinářům, že americká strana nepotvrzuje, že je připravena diskutovat s Ruskou federací o všech opatřeních týkajících se transparentnosti a nereaguje na požadavky Ruské federace řešit situaci s odpalovacími zařízeními MK41.

Rjabkov uvedl, že „americká strana se nyní pokouší kritizovat Rusko za to, že (briefing o raketě 9M729 — red.) byl zorganizován ne tak, jak by to bylo možné udělat, ale je zároveň v rozporu sama se sebou, když nepotvrzuje, že je připravena s námi dále projednávat nějaká opatření týkající se transparentnosti".

„Samozřejmě neexistují žádné reakce na naše požadavky ohledně univerzálních odpalovacích zařízení MK-41 v komplexech Aegis Ashore, které jsou již nasazeny v Rumunsku a které se brzy objeví v Polsku," prohlásil náměstek ministra.

Podle jeho slov, neexistuje žádný krok dopředu ohledně dvou dalších znepokojení, která jsou spojená s používáním cvičných raket v USA, jejichž charakteristiky jsou prakticky identické balistickým raketám středního doletu, neexistuje žádný pohyb ani v otázce o dronech.

V posledních letech se Moskva a Washington pravidelně obviňují z porušování smlouvy INF. Rusko opakovaně oznamovalo, že striktně dodržuje své smluvní závazky. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov poznamenal, že Moskva má pro Spojené státy velmi vážné otázky ohledně plnění smlouvy samotnými Američany. Podle něj jsou americká obvinění z porušování INF Moskvou nepodložené, raketa 9M729 byla testována na povolený dolet.