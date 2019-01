Hudba narazila na politiku: kulturní činitelé vyzvali k bojkotu Eurovize v Izraeli

Vzhledem k tomu, že se v květnu Eurovize poprvé od roku 1999 má vrátit do Izraele, desítky britských osobností podepsaly dopis s výzvou přemístit letošní soutěž z Izraele do jiné země.

Legenda Pink Floyd Roger Waters, módní návrhářka Vivienne Westwoodová, alternativní rocková skupina Wolf Alice a další vyzvali BBC, aby odvolala podporu pro nadcházející soutěž v Izraeli.

„Eurovize může být lehkou zábavou, ale není vyňata z úvah o lidských právech — a nemůžeme ignorovat systematické porušování Izraelem lidských práv Palestinců," praví se v dopise, který zveřejnil The Guardian.

Eurovize se tradičně pořádá v domovské zemi vítěze: V loňském roce izraelská zpěvačka Netta Barzilai triumfovala v této soutěži a pak ve svém projevu zvolala: „Příště v Jeruzalémě!"

V září roku 2018 však bylo oznámeno, že město Tel Aviv — nikoliv Jeruzalém — bylo po inspekci vybráno jako hostitelské město.

„Evropská vysílací unie dala přednost Tel Avivu jako místu konání před obsazeným Jeruzalémem — ale to nic nedělá pro ochranu Palestinců před krádežemi pozemků, vystěhováním, střelbami, bitím ze strany izraelských bezpečnostních sil. […] BBC je vázána svou chartou na „podporu svobody projevu". Měla by jednat podle svých zásad a žádat, aby byla Eurovize přemístěna do země, kde nedošlo k zločinu proti této svobodě," uvádí se v dopise.

V loňském listopadu Jon Ola Sand, výkonný ředitel Eurovize, obhajoval volbu města a zdůvodnil to tím, že soutěž by neměla být politizována.