S Geraldem Fordem jsou samé problémy. Nejdražší letadlová loď USA trpí poruchami

Uvádí se, že během 740 testovacích startů elektromagnetické katapulty správně nefungovaly ve 20 případech. Problémy začaly už v květnu roku 2017, kdy byl Gerald Ford zařazen do námořnictva.

Zástupkyně amerického námořnictva agentuře vysvětlila, že při incidentech nedošlo k žádnému zranění, dva starty však musely být zrušeny.

Navíc podle údajů Bloombergu na lodi chybí 11 výtahů, které jsou nutné pro přesun munice mezi palubami. Armáda už však vytváří další plány a je připravena zaplatit za další výdaje, které odstraní tyto problémy.

Nejnovější letadlová loď CVN-75 Gerald R. Ford stála Spojené státy rekordních 12,9 miliard dolarů. Výroba lodi byla zahájena v roce 2009 a předána byla v roce 2017.

Celkově Pentagon chce vybudovat 10-12 letadlových lodí takového typu. První lodě by se do výzbroje měly dostat do roku 2027.