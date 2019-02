Německo zakázalo společný vývoj protivzdušného systému s Ukrajinou

„My jsme se snažili ve své době vytvořit takový mobilní systém, který by znesnadnil možné útoky nepřátelského letectva na naše pozice, protože tento systém by byl mobilní a schovával by se v různých skrýších a okopech. A po prvních deseti sestřelech letounů tímto systém by nepřítel nechtěl létat beztrestně a mít vzdušnou převahu ve vzduchu," prohlásil Kločko.

Podle jeho slov se podnik pokusil vyvinout podobný systém společně s německou společností Rheinmetall, která vytvářela podvozek a systém identifikace a značkování cílů.

„Naši němečtí přátelé ovšem, vládní, jim zakázali dělat to společně s Ukrajinou," prohlásil Kločko a dodal, že další vývoj systému se bude provádět v kooperaci s malými ukrajinskými podniky.

Člen Veřejné rady při Ministerstvu obrany Ruska, hlavní redaktor magazínu Národní obrana Igor Korotčenko prohlásil, že ukrajinským prostředkům protivzdušné obrany, jež sestávají ještě je sovětských systémů, brzy skončí provozní doba a jejich další používání je velkým nebezpečím pro letouny, které letadla prolétávající přes vzdušný prostor země.

Ukrajinský obranný průmysl začal po roce 2014 vyvíjet horlivou činnost ve věci vytváření nových zbraňových systémů. Nehledě na mnoho prezentací "nových zbraní", výsledky jejich činnosti, podle názoru expertů, zůstávají zatím nejasné. Často se jedná pouze o úpravy sovětských zbraní, jež ukrajinských průmysl ale prezentuje jako zcela nové modely.