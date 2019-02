Průzkum: britské společnosti se chystají převést své operace do zahraničí

Brexit může donutit každou třetí britskou společnost provádět své operace v zahraničí. Vychází to z průzkumu členů britského Ústavu ředitelů (IoD), který sdružuje zhruba 30 tisíc obchodních společností.

„Průzkum, kterého se zúčastnilo více než 1,2 tisíce ředitelů společností, ukazuje, že 16 % už zahájilo plány na přesunutí byznysu nebo se to chystají udělat kvůli brexitu, dalších 13 % aktivně tuto možnost zvažuje," uvádí se ve zprávě IoD. Podle průzkumu je možné, že 29 % společností budou přesouvat své operace do zahraničí.

Ústav poznamenává, že tento trend se netýká pouze velkých podniků. „Přestože více velkých společností již převedlo své podnikání. Zdá se, že tuto možnost aktivně zvažuje téměř dvakrát větší počet malých podniků," uvádí zpráva.

Úřadující hlava IoD Edwin Morgan vyzval politiky, aby zvážili, jak špatná je pro podniky nejistota kolem brexitu.

„Reputace stabilní a předvídatelné země pro podnikatele, kterou Británie těžce získala, je zničena. Naši političtí lídři by to měli mít na paměti především dnes, když vstupujeme do kritické fáze jednání," uvedl Morgan.

Spojené království by mělo vystoupit z EU za méně než dva měsíce: 29. března 2019. Zároveň se parlament a vláda ještě nedokázaly dohodnout na podmínkách tohoto vystoupení. Evropská unie dosud odmítá další jednání s Británií.