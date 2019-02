Bývalý zástupce ministra ČR: USA odchází od smlouvy INF, aby vyvinuly nové zbraně

Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že Washington zahajuje 2. února řízení ohledně odstoupení od smlouvy INF s Ruskem. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo uvedl, že „pokud se Rusko nevrátí k plnému a ověřitelnému dodržování smlouvy během šestiměsíčního období, bude smlouva ukončena".

„Smlouva INF jasně bránila Washingtonu, aby vyvíjel nové zbrojní systémy, a proto považují za nutné se s ní rozloučit. Takový logický závěr můžeme pozorovat na základě všech nedávných tvrzení a kroků přijatých americkými orgány. Washington neukázal žádnou snahu najít kompromis, pokusit se dosáhnout dohody s ostatními státy," domnívá se Bašta.

© AP Photo / Evan Vucci USA pozastavují platnost INF a chystají odpověď Rusku

Podle něj, aniž by Spojené státy přímo oznámily svůj záměr nasadit své vlastní střely v evropských zemích, jak tomu bylo před třemi desetiletími, naznačují, že evropští spojenci se starají o svou vlastní bezpečnost. Ale všichni chápou, že návrh na předložení jejich raket do Evropy by mohl být dalším krokem vedení USA, tvrdí český politik.

„Rozdíl ve srovnání s obdobím 1970-1980 může být jen jeden. Podle charakteristiky současného amerického vůdce se dá předpokládat, že navrhne zaplatit za rozmístění svých raket na území evropských spojenců jim samým, aniž by se mohli spoléhal na velkorysost „strýčka Sama", zdůraznil Bašta.

V každém případě by potenciální nasazení amerických zbraní v Evropě bylo krokem k možné jaderné katastrofě, řekl. Podle jeho názoru si je většina evropských vůdců toho vědoma, takže je možné, že se v blízké budoucnosti pokusí přesvědčit všechny zainteresované strany, aby buď zachovaly smlouvu INF, nebo ji převedly na mnohostrannou smlouvu za účasti jiných států s jadernými zbraněmi.