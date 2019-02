Rusko si ponechává právo na odpověď v případě roztržení INF, oznámilo MZV RF

Moskva si ponechává právo na odpověď v případě konečného roztržení USA smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), prohlásila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

© AP Photo / Evan Vucci USA pozastavují platnost INF a chystají odpověď Rusku

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že Washington 2. února zahájí proceduru vystoupení ze smlouvy INF s Ruskem. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo uvedl, že se pokud Rusko nevrátí ke kontrolovanému plnění smlouvy během šesti měsíců, smlouva INF bude roztržena.

„Pokud americká strana, administrativa, Bílý dům konečně zformulují své mínění a opustí INF, Moskva si ponechává právo na odvetnou reakci a odvetná opatření, což samozřejmě bude uděláno," prohlásila Zacharovová v přenosu televize Rossija 1.

Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová oznámila, že USA stále nepředložily důkazy o porušení smlouvy INF ze strany Moskvy, nebudeme-li brát potaz zprávy na Twitteru.

„Nemohli byste poskytnout nějaké důkazy, kromě vašich tweetů, jak jsme to udělali a co jsme porušili," řekla Zacharovová v pořadu „60 minut" na televizní stanici Rossija 1.

„Žádný důkaz, ani satelitní snímek, ani zachycení… žádné svědectví," dodala.

Moskva je stále ochotna vést s USA dialog o INF, oznámila Zacharovová.

Poznamenala, že v Moskvě jsou překvapeni tím, že Washington pochybuje o transparentnosti Ruska ohledně INF a říká, že je klamná.

„To je přece obdivuhodné. Když nám říkají, že všechno skrýváme, ale přitom provádíme brífinky, schůzky a speciální prezentace s pozváním novinářů, tak nám říkají, že je to podvod, že to není pravda. Tak my říkáme, možná máte nějaké otázky? Otázky nemají, všechno zničte," řekla Zacharovová.

Podle ní je to součást americké koncepce na likvidaci obrovského počtu mezinárodních dohod.