Německo nechce americké stíhací letouny F-35, jedná s Boeingem a Airbusem

Také bylo oznámeno, že kromě Tornad, které má německé letectvo v provozu od roku 1983, Berlín moderními letadly plánuje nahradit i 33 starých Eurofighterů. To by společnosti Airbus mohlo poskytnout objednávku v hodnotě až 3,4 miliardy dolarů, uvádí zdroje agentury Reuters.

Podle německého deníku Handelsblatt bude vláda země dodržovat závazky NATO v oblasti jaderných zbraní i přes plány nahradit letouny Tornado, které nyní plní tyto funkce. Německé letectvo rozmístilo kolem 45 letounů Tornado, které jsou určeny k přepravě amerických jaderných bomb v případě krize, na klíčovou leteckou základnu v Büchele, ostatní letadla nejsou schopny tyto úkoly plnit.

Americký F-18 již byl certifikován pro tyto mise. Mimo to má další charakteristiky, které NATO určuje pro letecké síly svých členských států, jmenovitě schopnost lokalizovat a bojovat proti protiletadlovým radarům nepřítele. Eurofighter to zatím nedokáže.

Handelsblatt také zdůrazňuje, že s ohledem na současné politické klima, není jasné, zda USA dovolí evropskému bojovému letadlu, jakým je Eurofighter, aby nesl americkou jadernou zbraň. Mluvčí Airbusu však uvedl, že Eurofighter, podobně jako v britské armádě, může plnit všechny úkoly, které nyní splňuje Tornado.

Německé ministerstvo obrany nyní zkoumá nabídky od Boeingu a Airbusu. Podle agentury Reuters se pozornost věnuje provozní schopnosti letadel, ceně a časovým termínům realizace kontraktů.

Zatímco Airbus zprávy uvítal, Lockheed Martin uvedl, že neobdržel od německých úřadů žádné oznámení, nicméně poukazoval na schopnosti F-35 , které přesahují ostatní konkurenty. Boeing i americká mise v Německu to odmítly komentovat.

Bundeswehr, který má nyní 85 tryskových letadel Tornado, je používá už 35 let. Navíc má Luftwaffe 143 Eurofighterů, včetně 33 z první dodávky. Vojenští úředníci trvali na naléhavé výměně, protože Německo by muselo vynaložit osm miliard eur, aby je udrželo v provozu do roku 2030, rozhodnutí o nákupu však nebylo zveřejněno. Oba mladší koaliční partneři Angely Merkelové, němečtí sociální demokraté a klíčový evropský spojenec Německa (Francie) varovali před nákupem amerických letadel. Francie trvala na tom, že by to mělo ovlivnit vývoj stíhačky nové generace, kterou Německo a Francie rozpracovávají společně. Očekává se, že do roku 2040 bude v provozu.