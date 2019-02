Střelba v turecké kavárně v belgických Antverpách si vyžádala tři zraněné

Drie gewonden bij schietpartij op klaarlichte dag in Antwerpen Bij een schietpartij in de Brederodestraat op het Antwerpse Zuid zaterdagmiddag drie personen gewond geraakt. Er werden twee verdachten gearresteerd. De straat is afgesloten voor alle verke… https://t.co/RC0btzbZ1O pic.twitter.com/9bd1pvN6jB