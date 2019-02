Média se dozvěděla, že by se Trump a Si Ťin-pching mohli setkat ve Vietnamu

USA a Čína uvažují o schůzce hlavních představitelů daných zemí, která by se mohla uskutečnit koncem února ve Vietnamu. Informoval o tom deník The South China Morning Post s odkazem na informovaný zdroj.

© AP Photo / Vincent Thian Čína přistoupila na obchodní ústupky USA

Podle deníku by se prezident Číny Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump mohli setkat ve dnech 27.-28. února. Setkání by mělo proběhnout v Danangu a lídři by měli projednat obchodní otázky.

Dříve noviny WSJ informovaly o tom, že čínská delegace na obchodních jednáních ve Washingtonu navrhla schůzku prezidenta Trumpa a Si Ťin-pchinga v únoru v čínské provincii Chaj-nan. Účastníci jednání tak učinili poté, co Donald Trump zúčastnil jednání s vůdcem KLDR, Kim Čong-unem.

Trump dříve prohlásil, že konečná obchodní dohoda s Čínou nebude uzavřena, pokud se v nejbližší době nesetká s prezidentem ČLR, Si Ťin-pchingem.

Loni Čína a USA několikrát zvýšily dovozní cla na řadu zboží za stovky miliard dolarů ročně. Na začátku prosince se však během summitu G20, který se konal v Argentině, dohodli na „příměří" v obchodní válce.