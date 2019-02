Trump nevyloučil možnost, že budou ve Venezuele použita americká vojska

Americký prezident Donald Trump nevylučuje možnost, že Washington ve Venezuele použije své ozbrojené síly. Uvedl to v nedělním rozhovoru pro CBC TV.

Americký prezident byl dotázán, zda by v této latinskoamerické zemi v daném případě použil vojenskou sílu. „Nechci to říkat," odpověděl Trump. Zdůraznil však, že je to rozhodně jedna z možností.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Francie prozradila podmínku uznání Juana Guaida za legitimního prezidenta Venezuely

V pondělí reportéři spatřili v zápisníku asistenta amerického prezidenta pro národní bezpečnost Johna Boltona poznámku: „Pět tisíc vojáků do Kolumbie". Kolumbijské ministerstvo zahraničí později uvedlo, že neví, proč se takový záznam objevil v Boltonově zápisníku.

V roce 2017 Trump naznačil možnost americké vojenské intervence ve Venezuele. Nedávno úředníci Bílého domu povolili „všechny možnosti jednání". Nicméně tisková služba kolumbijského ministerstva obrany oznámila Sputniku, že vláda Kolumbie nemá v úmyslu poskytnout USA vojenské základny k útoku na Venezuelu.

Kreml varoval před „extrémně negativními" důsledky vojenského zásahu do záležitosti Venezuely zvenčí. Rusko podporuje současného prezidenta republiky Nicoláse Maduro a neuznává samozvaného prezidenta Juana Guaida za hlavu státu.

Ve Venezuele od 21. ledna probíhají masové protesty proti prezidentovi Madurovi. Předseda parlamentu Juan Guaidó se prohlásil za dočasného prezidenta na období vlády prozatímní vlády.

Rusko podpořilo Madura jako zákonného prezidenta Venezuely a oznámilo, že je připraveno být prostředníkem mezi oficiálními úřady a opozicí.

USA a řada dalších států informovaly o uznání Guaida.

Velké Británie, Německo, Francie a Španělsko informovaly, že uznají Guaida za prezidenta pouze v případě, že ve Venezuele budou do osmi dnů vyhlášeny nové volby.

Kromě Washingtonu samozvaný status Guaida přiznali v Brazílii, Kanadě, Argentině, Peru, Gruzii, Albánii a řadě dalších států.