Pokud Venezuela padne, čínské plány týkající se Latinské Ameriky se zhroutí

Antonio C. Hsiang, ředitel Centra pro studium ekonomiky a obchodu Latinské Ameriky na Technologické univerzitě Chihlee, je přesvědčený, že Čína bude nadále podporovat nynějšího venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Politolog připomněl, že v rámci programu úvěry za ropu Čína poskytla Venezuele v letech 2007 až 2017 přibližně 60 miliard dolarů.

„Nicméně podpora Pekingu není neomezená. Loni Čína odmítla dávat další finanční závazky z toho důvodu, že bilaterální dluh Venezuely údajně přesáhl 19 miliard dolarů," uvedl politolog.

Nicméně význam vztahů s touto jihoamerickou zemí dokládá ta skutečnost, že Venezuela je na čínském seznamu „komplexních strategických partnerů" v Latinské Americe.

„Současná situace ve Venezuele je součástí americké hry, jak zadržet Čínu nebo alespoň zabránit další čínské ‚přirozené expanzi‘ na americký zadní dvorek," vysvětlil Hsiang.

O přirozené expanzi do Latinské Ameriky se v listopadu 2017 zmínil čínský vůdce Si Ťin-pching na schůzce s argentinským prezidentem Mauriciem Macrim. Peking by podle akademika rád zahrnul Latinskou Ameriku do své iniciativy Jedno pásmo, jedna cesta. Panama se v roce 2017 v roce připojila k čínskému projektu a příští rok se přidalo dalších 14 států.

Venezuelská krize proto může ohrozit plány Pekingu. „Čína by se proto měla mít na pozoru, neboť někteří tzv. komplexní a strategičtí partneři v Latinské Americe nejsou na její straně. Jedná se například o Brazílii, Argentinu, Chile, Panamu a Mexiko," varoval politolog.

Čína značně investovala do venezuelského ropného průmyslu. Minulý měsíc po uvalení amerických sankcí na venezuelskou státní ropnou společnost PDVSA Peking oznámil, že bude nadále rozvíjet spolupráci s Caracasem. V prosinci dceřiná společnost PDVSA, která spolupracuje s čínskou ropnou společností CNPC, údajně zdvojnásobila těžbu navzdory tomu, že celková těžba ropy ve Venezuele předešlých sedm měsíců klesala.

Minulý týden zdroj v americké administrativě listu The Wall Street Journal řekl, že Trumpova vláda údajně přijala strategii vůči Latinské Americe, která míří proti Kubě, Rusku, Číně a Íránu. Spojené státy chtějí zmařit spolupráci Kuby a Venezuely a předpokládají, že krach režimu v jedné zemi povede k jeho krachu i v zemi druhé.