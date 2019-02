Caracas: Trumpovo prohlášení o vojenském zásahu potvrzuje, že USA stojí za vládní krizí

Nedávné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o možné americké vojenské intervenci do Venezuely je důkazem toho, že Washington stojí za pokusem o uskutečnění státního převratu, uvedl venezuelský ministr zahraničí Jorge Arreaza.

„Donald Trump potvrzuje, že zahájil státní převrat, protože hrozí opětovným použitím vojenské síly v rozporu s Chartou OSN. Venezuelská opozice je řízena Trumpem," napsal Arreaza na svém Twitteru v neděli v nočních hodinách.

© Sputnik / Russian Presidential Press Office/Mikhail Metzel/TASS/POOL Trump nevyloučil možnost, že budou ve Venezuele použita americká vojska

V nedělním rozhovoru pro televizní stanici CBS Trump prozradil, že vojenská intervence americké armády do Venezuely je jednou z možností.Venezuelský viceprezident Delcy Rodríguez v neděli odsoudil prohlášení Donalda Trumpa a zdůraznil, že obyvatelé Venezuely nedopustí žádné zahraniční zásahy.

23. ledna se lídr venezuelského opozičního Národního shromáždění Juan Guaidó prohlásil za dočasného prezidenta země. Opoziční lídr byl podpořen Spojenými státy a řadou dalších zemí, zatímco Čína, Mexiko, Rusko, Turecko, Írán a několik dalších států podpořily ústavně zvoleného prezidenta Nicolása Madura. Maduro opakovaně obviňoval Washington z pokusu o státní převrat ve Venezuele.

Americký poradce pro národní bezpečnost John Bolton v pátek řekl, že Bílý dům nemá žádné plány na bezprostřední vojenský zásah do Venezuely, ale všechny možnosti týkající se situace v této zemi zůstávají na stole.

Během pondělního tiskového brífinku o nových sankcích proti Venezuele byl Bolton fotografován se žlutým poznámkovým blokem, kde bylo napsáno: „5 000 vojáků do Kolumbie." Okamžitě to vyvolalo rozsáhlé spekulace, že vedoucí bezpečnostní úředníci USA diskutují o plánech nasazení vojenských sil do latinskoamerické země, která hraničí s Venezuelou.

© AP Photo / Andrew Harnik Bolton pohrozil „významnou reakcí“ na hrozby a násilí proti venezuelské opozici

Americký ministr obrany Patrick Shanahan však v úterý novinářům řekl, že s Boltonem neprojednával žádný plán nasazení amerických vojáků do Kolumbie během současné krize ve Venezuele.

Mezitím Trumpova vláda jmenovala nekonzervativního Elliotta Abramse, údajně celoživotního blízkého politického spojence Johna Boltona, zvláštním vyslancem, který byl pověřen obnovením demokracie ve Venezuele. Tato skutečnost naznačuje vážný zájem USA o nadcházející převrat, který by znemožnil další působení prezidenta Madura.