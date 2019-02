Kaddáfího syn promluvil o životě v libanonském vězení

Hannibal Kaddáfí byl v roce 2015 unesen členy libanonského šíitského hnutí Amal ze Sýrie, kde získal politický azyl. Už několik let je v libanonském vězení. Je obviněn ze zatajení informací o zmizení šíitského duchovního a politického lídra imáma Musy al-Sadra, který zmizel v Libyi v roce 1978.

„Můj fyzický stav je neuspokojivý. Trpím bolestmi na prsou, špatně se mi dýchá, bolí mě spodní část zad, mám problémy s kůží kvůli nedostatku slunečního světla. Také mám zlomený nos a hematomy na hlavě, ke kterým jsem přišel během únosu," uvedl Hannibal Kaddáfí.

Syn bývalého lídra libanonské džamáríjíje si postěžoval i na podmínky ve vězení. Podle něj ho nenechají komunikovat s médii a jeho návštěvy už ani nepouští na území Libanonu.

„Žádám Organizaci spojených národů, aby do Libanonu vyslala skupinu lékařů, aby mě vyšetřili a napsali zprávu o mém stavu," uvedl Kaddáfí.

Musa al-Sadr se svými společníky byl v roce 1978 libanonským vůdcem Muammarem Kaddáfím pozván do Tripolisu, odkud se měl vydat do Říma na setkání s papežem. Do Itálie však ani al-Sadr, ani jeho společníci nedorazili. Co se stalo s duchovním lídrem libanonských šíitů, není dodnes známo. Zástupci šiitské konfese v Libanonu obvinili z únosu svého kazatele Kaddáfího.