Německá média předpověděla rozpad NATO

Poté, co USA oznámily, že odstupují od smlouvy INF a poté, co Rusko zrcadlově reagovalo na toto rozhodnutí, což se se stalo významným „psychologickým úspěchem“ pro Vladimira Putina, se NATO ocitlo ve složité situaci. Uvádí se to v článku Alexandera Willa, který nese název Rusko-NATO 1:0 a který byl zveřejněn v německém časopise Nordwest-Zeitung.