Expert: Krev nemocného prasete pít můžeme, ale polské hovězí je třeba ještě zkontrolovat

Masový skandál v Evropě se rozhořívá. Jak uvádí portál Lidovky, dnes 4. února mají do Polska dorazit inspektoři EU, aby zanalyzovali podrobnosti toho, jak na nelegálních jatkách v Mazovském vojvodství poráželi nemocné, trpící zlomeninami a nádory a dalšími různými nemocemi krávy, někdy dokonce zpracovávali už mrtvá zvířata.

Podle údajů Evropské komise se maso nemocných krav z Polska, které je jedním z největších exportérů hovězího v EU, dostalo do 13 států. Konkrétně jde o Německo, Francii, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Rumunsko, Slovensko, Švédsko a Portugalsko. V Praze bylo podezřelé maso objeveno ve skladu obchodu na Praze 8, část se dostala do Varnsdorfu, Nového Bydžova a Kostelce nad Labem, zbytek se vrátil polské straně.

A jak vypadá situace v Rusku ? Neobjevili tam nemocné polské hovězí? Tisková mluvčí Rosselchoznadzoru (pozn. Ruská zemědělská a hospodářská kontrola) Julie Melano Sputniku uvedla: „Detailně se nás tento skandál netýká. Máme sankční opatření a většina masové produkce z Evropy se do Ruska nedostává. I když pro nikoho není tajemstvím, že existují jiné cesty, například z Běloruska. Takže 100% garance proniknutí nakažené produkce z EU pro naše spotřebitele nemáme, Bělorusové si teď dělají, co chtějí…Garance, opakuji, nemáme, zatím u nás nefunguje Rospotrebnadzor tak, jak by měl fungovat, zatím není zavedena elektronická certifikace na všechny druhy hotové produkce."

Julie Melano také připomněla, že Rusko zakázalo dovoz veškeré masové produkce z Evropy, včetně drůbeže. Existují však výjimky na jednotlivé druhy výrobků, které ruské společnosti nevyrábí.

Ruský spotřebitel se už naučil rozlišovat skutečný (evropský) původ, řekněme sýru Maasdam nebo uzených klobás, které jakoby byly vyrobené v Bělorusku , Kazachstánu a dokonce i v Arménii. Julie Melano se dotkla i toho, jestli je nakažené polské maso pro spotřebitele nebezpečné i v podobě klobásy nebo salámu. Podle ní je nutné zjistit, co se stalo příčinou nákazy masa.

„Když mluvíme o nákaze prasat, je jasné, že jde o africký mor prasat (AMP). Vir této nemoci při 70 stupních umírá. Navíc ani v živé podobě není tento virus pro člověka nebezpečný. Můžeme jíst uvařené vepřové a dokonce pít krev nemocného prasete. Ujišťuji vás, že AMP se ani v takovém případě nenakazíte. A následky konzumace nakaženého polského hovězího musí specialisté teprve zjistit," uzavřela mluvčí.

Polskem otřásá skandál na jatkách. Investigativní novináři z relace Superwizjera televize TVN24 totiž natočili šokující video. Na daných záběrech je k vidění, jak na jatka přivážejí dobytek, který ani nedokáže stát na vlastních nohou. Nemocná zvířata jdou na porážku a jejich maso je dále zpracováváno. Takový postup je v Polsku nelegální, reportéři však odhadují, že je v dané zemi takových jatek mnohem víc, dokonce až stovky. Podle informací, které zveřejnilo Ministerstvo zemědělství SR, se toto maso dostalo i na Slovensko. Později vyšlo najevo, že maso je i v České republice.

