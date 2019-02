Z dětí manželek a sexuálních otrokyň ozbrojenců IS rostou noví džihádisté

Podle Klicperové hrozí, že z dětí manželek a sexuálních otrokyň a bojovníků Islámského státu (IS) vyrostou noví džihádisté. Jejich matky často vnímají IS pozitivně a děti podle toho vychovávají.

„Není těžké odhadovat, co se s nimi bude dál dít. Budou z nich vyrůstat noví malí džihádisté, pak z nich budou velcí džihádisté, bude tady úplně bezprizorní generace dětí, které nemají šanci na normální život," řekla v rozhovoru pro Blesk.

© REUTERS / Hosam Katan Nelehký osud sexuálních otrokyň džihádistů. Trest smrti, vězení či detenční zařízení

Tyto děti, jejichž otcové buď padli, nebo se dostali do zajetí, končí v detenčních táborech spolu se svými matkami nebo opatrovníky. Je v nich i několik sirotků, ale většinou se nějaká z žen dítěte ujme.

„Odmalička žijí v detenčním táboře, kde je nedostatek všeho. Včetně vyžití (…). Z toho nutně musí vyrůst děti, na kterých se to projeví pokřivením vnímání světa. Svět je pro ně strašně pokřivený a jediným zdrojem informací je pro ně jejich džihádistická matka," tvrdí fotoreportérka.

Klicperová spolu se svou kolegyní Markétou Kutilovou ve své nové knize „Ve válce" zobrazují osudy žen džihádistů a sexuálních otrokyň. Jednou z nich je například Tunisanka Chadídža, která se stará kromě svých čtyř dětí i o tři další sirotky. Ta se podle Češek zcela jistě bude snažit ze svých dětí vychovat radikály. K IS se Chadídža přidala v roce 2014, a to prý kvůli pravému islámu.

„Žili jsme kousek od Aleppa, já jsem se doma starala o děti a manžel bojoval. Netrvalo to ani rok a zabili ho. On si přál zemřít, protože se stal mučedníkem a má zajištěno místo v ráji. Chci raději zemřít. Bylo by to lepší. Smrt by byla lepší pro mě i pro moje děti," říká žena, která se později se svým druhým manželem odebrala do Rakky. „Život v Rakce byl skvělý. Měla jsem všechno. Několik iPhonů, oblečení a kabelky od Louise Vuittona. Měla jsem zlato, peníze, dům. Teď nemám nic," dodává.

Některé děti džihádisté unesli, často z komunity Jezídů. Takovýchto dětí jsou tisíce. Ve výcvikovém táboře procházely náboženskou indoktrinací a vymýváním mozku spolu s tvrdým výcvikem. Tito chlapci se účastnili poprav zajatců a jdou v první linii jako živý štít zkušených teroristů.

„Nikdo nemá v takovém měřítku zkušenost a navrátit zradikalizovaného mladého člověka k nějakému normálnímu, nedžihádistickému vnímání světa je hodně obtížná věc," konstatovala Klicperová.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku.