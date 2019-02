„Podvedli mě jako troubu.“ Janukovyč promluvil o dohodách s Evropou v roce 2014

„(Vladimir) Lukin byl zástupcem Ruska, 20. a 21. (února 2014) seděl u jednacího stolu a bohužel měl pravdu. Řekl mi: ‚Opravdu věříte, že tyto dohody budou splněny?‘ Řekl jsem: ‚Ano, chci věřit tomu, že na takové úrovni, když dorazili ministři zahraničních věcí evropských států a podepisují tento dokument, budou určitě splněny. Věřím, že musejí fungovat nějaká pravidla, zásady, zákony… Pokud je Evropa pevností demokracie a tak dále, jak se mohou zdiskreditovat,‘ odpověděl jsem Lukinovi. Nemyslím si, že by se tak zdiskreditovali, všechno, co podepíšeme, budeme plnit ze dvou stran, mimo jiné i za to budou odpovědné státy, které dohodu podepsaly," připomněl Janukovyč.

„Bohužel jsem se mýlil a Lukin měl pravdu. Jak to můžeme nazvat? Oklamali mě, zradili, nebo jak říkají pokročilí ukrajinští politici, kteří se tak označují, podvedli mě jako troubu," uznal politik.

© Sputnik / Stringer Ukrajinský ministr vnitra slíbil potlačení nového Majdanu

Podle slov Janukovyče pravidelně píše dopisy těmto politikům, ale ti mu neodpovídají.

„Můj postoj je, že na nich leží odpovědnost, chtěl bych, aby mi veřejně odpověděli. Proč se na ně mnoho let obracím — jak přes tiskové konference, tak i písemně — píšu jim dopisy, nikdy jsem od těchto zemí nedostal odpověď? Od lídrů — jak se mnou 21. února podepsali dohodu, mírovou dohodou, a 21. se ozbrojení lumpové zmocnili prezidentské administrativy, kabinetu ministra, Nejvyšší rady Ukrajiny. A následující den to evropské země schválily," připomněl Janukovyč.

Janukovyč a v roce 2014 členové opozice Vitalij Kličko (bývalý šéf strany UDAR, starosta Kyjeva), Arsenij Jaceňuk (premiér v letech 2014-2016) a Oleg Tjagnybok (vůdce nacionalistické strany Svoboda) za účasti evropských politiků 21. února 2014 podepsali dohodu o urovnání krize na Ukrajině. Nicméně následně v únoru 2014 Nejvyšší rada zbavila Janukovyče moci, ten byl nucen opustit zemi.