Oumuamua je součástí mimozemské lodě? Známý vědec stále hledá důkazy

V rozhovoru pro Chicago Tribune Avi Loeb sdělil, že v současné době pracuje na rovnici, která by dokázala, že Oumuamua, které dnes letí kolem Jupitera, je součástí mimozemské lodě.

Astronom se domnívá, že Oumuamua není kometou nebo asteroidem, jak věří jeho kolegové, ale světelnou lodí, která někdy byla hnací silou pokročilého technologického zařízení. Loeb poukazuje na to, že kosmické těleso na inertní kousek skály letí příliš rychle, jako by bylo tlačeno zezadu. Loeb také nevěří, že je to kometa, protože podle pozorování nebyly nalezeny náznaky ocasu komety.

Astronom si je jistý, že známé zobrazení Oumuamua v podobě skály v podobě brambory je ve skutečnosti chybné. Loeb si myslí, že těleso je dlouhé jeden kilometr a milimetr tlusté. Podle něj je Oumuamua natolik světlé a tenké, že může chytat slunečné paprsky a používat je jako větrný pohon ve vesmíru. Zatím se vědcům nepodařilo určit přesnou formu objektu kvůli jeho komplexní rotaci, ale předpokládají, že těleso vypadá jako skála v podobě doutníku.

Proslulý vědec se vystavuje kritice svých kolegů kvůli jeho pohledům na podstatu Oumuamua. Většina ho obviňuje z toho, že Loeb zveřejňuje teorie, kterým sám nevěří, a také ze zapojení do senzační vědy.

Ovšem jeden z nejlepších astronomů Harvardu je ve svých názorech neústupný, zdůrazňuje, že jeho kritici mají zamítnout jeho teorii potřebnými argumenty.