To je síla! Bývalý člen holandské pravicové strany konvertoval k islámu

V nedávném rozhovoru pro noviny NRC Handelsblad, jeden z bývalých lídrů holandské pravicové Strany pro svobodu a údajná pravá ruka Geerta Wilderse, Joram van Klaveren, prozradil jeho důvody, proč konvertoval k islámu. Politik se v říjnu 2018 připojil ke komunitě muslimských věřících Umma, když vyslovil takzvanou „Šahádu".

Před tím byl Klaveren důrazným kritikem islámu a jako člen Strany pro svobodu podporoval zákaz burky a minaretů v parlamentu, mluvil také o islámu jako o ideologii teroru, smrti a zkázy. Je známý také díky zahájení „marockých debat" ve Sněmovně reprezentantů o vysokém počtu zločinců marockého původu. Ačkoli van Klaveren ze strany odešel po kontroverzních poznámkách svého vůdce Wilderse, který se ptal, zda jeho příznivci chtějí „méně nebo více Maročanů ve městě nebo v Nizozemsku", v roce 2014 zůstal členem skupiny kritiků islámu a zůstal při svém pravicovém postoji k náboženství.

Konvertoval poté, co skončil v politice a začal psát knihu, která měla být původně zaměřena proti islámu, a která měla odhalovat násilí, antisemitismus, pohrdání ženami, homofobii, a předpokládala odsuzování islámu.

Ale jak uvádí NRC, když cituje autora, pak protestant v polovině svého výzkumu musel knihu přepsat, protože se jeho názory zásadním způsobem změnily. V konečném důsledku to znamenalo vyvrácení námitek, které mají nemuslimové proti islámu a knihu nazval Odpadlík: od křesťanství k islámu v době světského teroru.

Podle van Klaverena pro něj nebyla jeho seberealizace šťastným okamžikem, protože „tehdy měl velkou averzi vůči islámu", ale nakonec „pocítil něco jako návrat domů v náboženském smyslu". Van Klaveren uvedl, že jeho žena ho přijala za muslima a poukázala na to, že nebyla tak šťastná, když byl členem Strany pro svobodu. Když se ho zeptali na své bývalé politické kolegy, řekl, že očekával, že hodně lidí nebude reagovat nadšeně.

Když mluvíme o kritice islámu, včetně antisemitismu, útlaku žen a násilí, trvá na tom, že mnohé z těchto negativních přesvědčení pocházejí ze středověké Evropy, když „křesťané viděli islám jako konkurenční náboženství". Domnívá se také, že islám je obohacením pro Nizozemsko, nicméně poukazuje na to, že „hodně islámu, který vidíme nyní, je barbarský wahhábismus".

„Je to velmi nespravedlivé, protože to je velmi puritánský pohled na islám, extrémní v očích mnoha lidí. Většina nizozemských muslimů samozřejmě nejsou wahhábitáni. Nevyhýbají se společenskému životu a nemyslí si, že každý, kdo je nemuslimský, je špatný nebo děsivý. Existuje tolik předsudků o skutečném islámu," uvedl v rozhovoru a přiznal, že je zodpovědný za malování islámu v tmavých barvách.

Navzdory své konvertaci se stále odkazuje na křesťanství jako na krásnou víru a popírá, že by „otočil nalevo" a slíbil oddanost pravicovým hodnotám, včetně podpory nízkých daní a minimálních vládních zásahů a imigrační politiky, která může společnosti také přispět. Odsoudil také myšlenku, že by islám měl být z Nizozemí odstraněn, i když to dříve navrhoval.

Odmítl také své předpoklady v rámci „marockých debat", když spojoval islám s vysokou mírou kriminality a uvedl, že to byla politika jeho strany, kterou popisuje jako „propojující všechno, co nepomáhá islámu žádným způsobem".

Nicméně, vzhledem k možným útokům v zemi, dospěl k závěru, že „jestliže útočník o sobě říká, že je muslim a hledá legitimitu v islámu, pak nemůžeme říci, že to s tím nemá nic společného".

Zkoumal také IS*, kořeny kterého sahají do hnutí, které je proti umírněnému islámu, pocházející ze sedmého století.

„Není to jen historická doktrína islámu. Je důležité vysvětlit, že extrémisté neustále putují, to je obtížné, lidé chtějí přesné odpovědi, a když je nemají, tak odsuzují," připustil a zdůraznil, že vzdělání, včetně výuky holandštiny, jim pomůže stát se součástí komunity.

Bývalý stranický spojenec van Klaverena, Wilders, který stojí v čele nizozemské opozice, je mezinárodně známý pro svá prohlášení o migrantech, o slibech zákazu Koránu a uzavření mešit. Wildersovy plány na soutěže o karikaturách vyvolaly tvrdou kritiku ze strany muslimského světa, zejména pak v Pákistánu, protože fyzické vyobrazení Boha a proroka Muhammada jsou v islámu zakázané.

