Die Welt prozradil, odkud pro svět pochází největší hrozba

Podotýká se, že čínský systém je zaměřený na odstranění mezinárodního řádu, který je založen na zásadách právního státního systému a respektování lidských práv.

Podle autorů dnes většinou dvě velmoci zpochybňují vedoucí úlohu Západu ve světě: Rusko a Čína. Nicméně, jak píše Die Welt, zatímco Moskva otevřeně vyzývá Západ, Peking rozšiřuje svůj vliv ve světě pomocí sofistikovanějších metod.

Zatímco Spojené státy za Donalda Trumpa postupně ztrácejí své vedoucí postavení ve světě, vedení v Pekingu stále naléhavěji oznamuje své nároky na vedoucí postavení ve světě. To je doprovázeno neobyčejným vyzbrojováním země a systematickým rozšiřováním elektronického systému totálního sledování vlastního obyvatelstva.

„V poslední době čínské vedení opakovaně prohlašovalo, že je oddáno čínskému modelu socialismu, potvrzuje své marxistické kořeny a také považuje za nutné mít komplexní kontrolu nad všemi oblastmi hospodářství a veřejného života. To vše nezanechává žádné pochyby o tom, že čínský nový přístup k oživení velkého národa zahrnuje mimo jiné i vývoj komplexního sociálního modelu, který je opačný než západní demokracie," poznamenává autor.

Podle jeho názoru cíl, který vyhlásil Si Ťin-pching - vrátit Číně zpět místo, které mu ve světě náleží — svědčí o tom, že pekingský režim vidí ve svém vlastním sociálním a politickém systému vzor pro celé lidstvo. Ačkoli tato ideologie nemůže být přenesena do jiných částí světa bez významných změn, coby inspirativní začátek autoritářských režimů má působivý potenciál.

„Když čínské vedení propaguje multipolární světový řád, v žádném případě to neznamená systém založený na mírné a rovnocenné kooperaci. To znamená odstranění mezinárodního řádu založeného na zásadách právního státního systému a respektování lidských práv," píše Die Welt.

Jak uzavírá německý portál, Západ příliš brzy oslavil zkázu komunismu. Zmutoval do čínského státního kapitalismu, povstal jako duch do nového života. A dnes se ocitl před rozděleným pochybujícím Západem, a to je opravdu děsivé.