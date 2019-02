Spojené státy hodlají najít odpověď na ruské střely Kalibr

„Prezident bude financovat každý systém, který potřebujeme, abychom zajistili bezpečnost a ochranu amerického lidu a našich partnerů a spojenců," řekla Thompsonová novinářům během videokonference.

„Ministerstvo obrany USA bude podle toho jednat," dodala Thompsonová.

Také oznámila, že Pentagon začne zkoumat a rozvíjet rakety středního doletu po odstoupení USA od smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF), a bude konzultovat se spojenci to, jak budou nové zbraně používány.