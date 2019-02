Britská média informovala o třetí osobě v kauze Skripalových. Další Rus?

Zdroj média sdělil, že Londýn podezírá třetího Rusa, který údajně zrušil svůj odlet z Velké Británie ve stanoveném termínu a možná se stále nachází v zemi.

Jde o muže, který se jmenuje Sergej Fedotov, informuje Daily Telegraph. Podle údajů medií Fedotov přiletěl do Velké Británie ve stejný den, kdy přiletěli Alexander Petrov a Ruslan Boširov, které Londýn pokládá za pracovníky GRU a obviňuje je z účasti v incidentu v Salisbury. Fedotov byl také zaregistrován na stejný let do Moskvy, jako Petrov s Boširovem. Zdroje uvádí, že na poslední chvíli muž svůj let zrušil.

„Není známo, proč Fedotov neletěl. Ale na poslední chvíli zrušil svou registraci na let a registraci nákladu. Možná doposud bloudí po Británii," prohlásil zdroj médiu.

Podle listu je Fedotov také příslušníkem ruské vojenské rozvědky. Do Británie prý létal pod cizím jménem. Média nevylučují, že mohl zůstat v zemi, když vyšlo najevo, že Sergej Skripal přežil otrávení.

Daily Telegraph uvádí, že existuje několik teorií o tom, jakou roli mohl hrát v kauze Skripalových. Podle jednoho z předpokladů Fedotov přivezl do Velké Británii otravnou látku. Podle další verze Fedotov vykonával rozvědku a měl informovat kolegy, kdy Skripalovi vyjdou z domu. Nevylučuje se také, že Fedotov mohl řídit operaci ze štábu v Londýně.

V britském Salisbury 4. března 2018 byli otráveni bývalý důstojník GRU Sergej Skripal, kterého předtím v Rusku odsoudili kvůli vlastizradě, a jeho dcera Julia. Tento incident vyvolal mezinárodní skandál. V Londýnu prohlásili, že se Moskva podílela na otrávení, což v Rusku kategoricky popírají.