Je Polsko frontový stát?

Sputnik promluvil s politickým analytikem a nezávislým publicistou Krzysztofem Podgórskim o možném vývoji situace poté, co Spojené státy pozastaví svou účast ve smlouvě INF.

Podle jeho názoru Washington odstoupí od smlouvy v naději, že uzavře novou smlouvu, která bude třístranná, s Čínou.

„Smlouva byla podepsána dvěma velmocemi Sovětským svazem a Spojenými státy v době, kdy byly z technologického hlediska rovnocennými partnery v jednáních. V budoucnu získal raketový program a obecně materiální základ ČLR rychlý vývoj. V této třídě zbraní se Čína stala důležitým hráčem, stejně jako soupeřem Spojených států v oblasti Pacifiku. Cesta z této dohody byla krokem, který nebyl zaměřen na Rusko, ale na Čínu. Jedná se o rivalitu v této třídě zbraní s Čínou," řekl v rozhovoru pro Sputnik.

© AP Photo / Reed Saxon Clintonová označila vystoupení USA z INF za „dárek pro Putina“

Podle politického analytika budou rakety, které byly dříve zakázané smlouvou, pravděpodobně nainstalovány v evropských zemích, včetně Polska, pokud nedojde k dohodě mezi Moskvou, Washingtonem a Pekingem.

„Geopolitika rozhodla, že naše země je mezi blokem NATO a Ruskou federací, a proto je potenciálně první frontou. To nevede k optimismu při posuzování budoucnosti. Ale nemyslím si, že Američané nasadí velké kontingenty přímo do Polska. Není to pro ně vůbec výhodné, protože existuje nebezpečí jejich zničení ruskou stranou v důsledku protiútoku… Ruská strana samozřejmě zvažovala možnost rozhodnout se instalovat v blízkosti ruských hranic rakety středního doletu. Udělala nějaké kroky? Ano, udělala. 152. raketová brigáda Iskander je již umístěna na území Kaliningradu. Mocnosti již rozdaly karty tím, že ukázaly na Polsko," řekl.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Polsko se postavilo do cesty ruskému plynovodu

Podgórski je přesvědčen, že brzy budeme svědky nového závodu ve zbrojení.

„To potvrzuje i řada příkazů vydaných ruským prezidentem a ministrem obrany Sergejem Šojgu. Vidíme vývoj a přizpůsobení raket Kalibr pozemním odpalovačům, pro které je NATO již dlouho připraveno. Kalibry budou také instalovány na raketových systémech Iskander. Na příkaz prezidenta budou vyvíjeny pozemní hypersonické střely. Rusko představilo satelitní snímky, které ukazují, že americká strana již pracuje na raketách této třídy. Vojensko-průmyslový komplex obou stran se bude aktivně podílet na výrobě nových typů zbraní, aby zajistil rovnováhu. Z ekonomického hlediska je to pro obě země nevýhodné. Kdysi se díky tomu SSSR a USA posadili ke stolu a začali jednat. Podobně bude Rusko sedět u jednání se Spojenými státy, případně s účastí Číny. Bohužel nás čeká několik let, a možná i desítek let nebo i více, závodu ve zbrojení. Neúspěch zbrojního programu USA nebo Ruské federace bude znamenat ztrátu tváře politiků na obou stranách," domnívá se.