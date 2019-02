„K čertu s nepřáteli Ruska!“ Ruské čarodějnice provedly obřad na podporu Putina (VIDEO)

Spolek čarodějnic, který se jmenuje Impérium nejsilnějších čarodějnic, provedl v úterý v Moskvě speciální obřad poté, co čarodějky zjistily, že prezident Putin potřebuje trochu mimořádné podpory v boji proti zlým silám.

Četly z čarodějnických knih a použily svoji sílu, aby aktivovaly ruskou sílu a posílily ruského prezidenta, aby si dokázal poradit s mezinárodními problémy.

А теперь к главным новостям недели: ведьмы провели магический ритуал в поддержку России и президента Путина. Облачившись в черные плащи с капюшонами, они зачитывали заклинание: «Да будет сила России крепчать, да будет Владимир Путин верные пути видеть». Ждем чудес? pic.twitter.com/2wuG6nyg7I — Лента.ру (@lentaruofficial) 6. února 2019

​„Ten kdo poslouchá, ale neslyší, který hledí, ale nevidí, ten, který žil a bude žít, nezapomene moje slova: Povstaň, velká ruská sílo, ukaž cestu Vladimiru Putinovi pravdivě a poctivě, díky mým slovům," říkalo jedno ze zaklínadel.

Zakladatelka Impéria Aljona Polynová prohlásila pro ruská média, že ceremonie, jež trvala okolo 20 minut, byla prováděna na podporu státu a prezidenta, jelikož on jen tváří Ruska.

Polynová dodala, že hlavní cíl „směřoval na zlepšení kvality života na Zemi skrze Rusko".

Není to poprvé, co čarodějnice provádějí rituály, aby zasáhly do politického dění. V roce 2017 například čarodějky plánovaly provádět rituály proti Donaldu Trumpovi. Na Twitteru dokonce vznikl hešteg #MagicResistance.