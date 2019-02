Lavrov: Nikdo nedonutí Rusko rozhodovat podle diktátu

„Není to poprvé, co se Západ stává posedlý komplexem své vlastní převahy a úplné svobody konání, nesmíme však zapomínat na ponaučení z dějin. Není třeba pochybovat o tom, že pokusy donutit Moskvu k tomu, aby v zahraniční politice rozhodovala podle něčího diktátu, jsou odsouzeny k neúspěchu. Ještě v říjnu roku 2014, Jevgenij Maksimovič Primakov (známý sovětský a ruský politický činitel, dřívější ministr zahraničí Ruska) uvedl, že se Rusko ukázalo být zemí, která brání národní zájmy v multipolárním světě. Spojené státy a jejich evropští spojenci to nemají rádi, ale to je objektivní chod dějin," uvedl Lavrov.

Den diplomatů (Den diplomatického pracovníka) byl založen 31. října roku 2002 a slaví se 10. února. Datum oslav je spojen z historií prvního zahraničněpolitického úřadu Ruska, který se nazýval Posolskij prikaz, první upomínka o něm byla 10. února roku 1549.