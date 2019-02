Rozpory v EU: Proč Itálie a Řecko odmítly uznat Guaidóa jako prezidenta Venezuely

Podle zástupce ministra zahraničí Řecka Georgiose Katrugalose by Venezuela neměla dovolit žádné zahraniční zásahy do svých vnitřních záležitostí. Sputnik diskutoval o této otázce s politickým analytikem a koordinátám Evropského progresivního fóra Dimitrisem Rapidisem.

Sputnik: Řecko se stalo jednou ze zemí, které odmítly uznat Juana Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely. Proč?

Dimitris Rapidis: Zaprvé bych rád zdůraznil, že Řecko od samého začátku projevovalo solidaritu s obyvateli Venezuely. Podporujeme demokracii a obnovu míru ve vysoce polarizované společnosti. Řecká vláda je rozhodně za nezasahování do vnitřních záležitostí Venezuely. Stejný princip platí pro celosvětovou arénu.

Pokud jde o postavení Evropské unie, řecká strana se podílela na vytvoření konečného dokumentu, který vyzývá Madura, aby uspořádal nové volby. Zároveň tento dokument nevyjadřuje podporu Guaidóvi, který se prohlásil za dočasného prezidenta Venezuely.

Po posledním zasedání Rady ministrů zahraničních věcí EU řada členských států EU skutečně uznala Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely. Řecko to nicméně neudělalo, protože jsme stále přesvědčeni, že tato intervenční skupina, diskusní skupina, která se v příštích dnech setká v Montevideu v Uruguayi, poskytne pozitivní a mírové řešení problémů, kterým čelí Venezuela.

Sputnik: Předali jste racionální myšlení řeckého lidu. Je zřejmé, že Řecko za posledních 10 let zažilo těžké časy. Co si Řečtí politici myslí ohledně Guaidóa?

Dimitris Rapidis: Pokud mluvíme o řeckých politicích, abych byl upřímný, projevují jen málo zájmu o to, co se děje ve Venezuele. Některá média, většinou podporovaná opoziční stranou, konzervativními novými demokraty, se snaží tuto otázku nastolit ve veřejné diskusi. Ale my jsme daleko od Venezuely, v nejvzdálenějším koutě Evropské unie, čelíme jiným problémům.

Faktem však zůstává, že bez ohledu na naši geografickou vzdálenost od Venezuely je naše vláda skutečně přesvědčena, že by mělo dojít k mírovému řešení venezuelské krize, a že by Evropská unie tento proces měla podpořit. Musí podporovat úsilí o obnovení demokracie a obnovy institucí v zemi.

Sputnik: Můžete vysvětlit tuto jednotu nebo údajnou jednotu EU v podpoře Guaidóa? Jak mohou v této situaci jednat samostatně? Pokud jde o postavení EU, je zde Itálie, Řecko. Poslouchala jsem názory různých recenzentů a jsou také proti této podpoře a intervenci. Existuje tak lhostejnost vůči tomuto rozhodnutí EU. Ukázalo se, že to není úplně jednomyslné rozhodnutí?

Dimitris Rapidis: Ne, vůbec ne. Z hlediska politické analýzy a také ze strategického hlediska je zcela jasné, proč tyto státy tak urputně podporují Guaidóa. Zajímavá je také časová prodleva mezi tím, kdy Guaido prohlásil, že je dočasným prezidentem Venezuely, a prohlášeními například prezidenta Trumpa nebo prezidenta Evropské rady Donalda Tuska o podpoře Guaidóa. Abych byl upřímný, pokud vím, v současné době je Maduro zvoleným prezidentem Venezuely, je legitimní prezident země. Generální tajemník OSN a generální tajemník Antonio Guterres sdílejí stejnou pozici. Co se týče veškerého chaosu, který se děje ve Venezuele po mnoho měsíců, si myslím, že Evropská unie by měla zastávat zralejší a tvrdší postoj na obranu demokracie.