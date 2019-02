Bloomberg: USA mají ještě možnost napravit Trumpovu chybu se smlouvou INF

Rozhodnutí Trumpovy administrativy odstoupit od smlouvy z roku 1987 o jaderných raketách středního doletu bylo chybné, tvrdí agentura. I přes všechny nedostatky se stala tato dohoda jedním z největších vítězství Západu v letech studené války a měla sloužit zájmům USA. Naštěstí má administrativa přání promyslet si tuto otázku ještě jednou, má způsob, jak tuhle chybu napravit, zdůrazňuje americká agentura.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Trump připustil uzavření nové dohody, která by nahradila smlouvu INF

Podle prohlášení Bílého domu je třeba smlouvu vypovědět, protože Rusko porušovalo její podmínky, když vyvíjelo a rozmísťovalo okřídlené rakety pozemní dislokace s doletem 300 až 3500 mil. Moskva popírá, že její nové rakety porušují podmínky dohody. Podle tvrzení Bloombergu vzneslo Rusko „neodůvodněnou protižalobu" v souvislosti s tím, že USA provádějí zakázané výzkumy.

Dokonce v situaci menších porušení ze strany Ruska byla smlouva pro USA užitečná, protože zajišťovala větší bezpečnost evropských spojenců Washingtonu, podotýká Bloomberg. Sovětský svaz na ni přistoupil teprve poté, co Reaganova administrativa ozbrojila Západní Německo a jiné země tím, že rozmístila na jejich území Pershingy a okřídlené rakety, což Michail Gorbačov porovnal s pistolí u spánku, připomíná agentura. Úředníci EU se pokusili v poslední chvíli smlouvu zachránit, ale neuspěli.

Teď narazili evropští spojenci USA na perspektivu rozmístění velkého počtu moderních ruských raket u jejich východních hranic — možná i vybavených jadernými bojovými hlavicemi. Vlády západoevropských zemí se budou skoro jistě bránit pokusům USA rozmístit nové zbraně na jejich území. Proto se rozkol mezi USA a Evropou i nadále zvětšuje. A když se Trumpova administrativa snaží, jak někteří podezírají, oslabit kontrolu zbrojení po celém světě, znepokojovat se by měla nejen Evropa, píše Bloomberg.

© AP Photo / Reed Saxon Clintonová označila vystoupení USA z INF za „dárek pro Putina“

Napravit chybu administrativy amerického prezidenta může dohoda New START (START III). Tato iniciativa Obamovy administrativy snížila celý rozsah ruských a amerických jaderných arzenálů, její platnost však vyprší v roce 2021. Nepodaří-li se ji prodloužit a obnovit, může to způsobit nové nebezpečné a mimořádně nákladné závody ve zbrojení. Z hlediska agentury by bylo rozumné zařadit do jednacího řádu projednání nové zdokonalené části smlouvy INF.

„Naštěstí jsou vojenské ambice Vladimira Putina zadržovány jeho nestabilní ekonomikou, a proto je ochoten přešetřit smlouvu New START," tvrdí Bloomberg. USA mají usednout k jednacímu stolu a navrhnout opatření pro rakety středního doletu v rámci dohody. Rusko nemůže přistoupit na přímý zákaz — je stejně jako USA znepokojeno čínskou hrozbou — může ale přistoupit na omezení, nebo se zdržet rozmístění podobných zbraní tam, kde budou zaměřeny proti Evropě. Zajistilo by to evropským spojencům USA větší bezpečnost a umožnilo by Washingtonu stejně jako Moskvě větší svobodu jednání v Indicko-Tichomořském regionu.

Zároveň mají USA navrhnout Číně omezení zbraní v rámci třístranné dohody s Ruskem, doporučuje agentura. Umožnilo by to pokrok směrem ke globální smlouvě, k níž by se připojily také Indie a Pákistán, které svým nepřátelstvím po desetiletí destabilizují situaci v jižní Asii.

V současné době demonstruje Peking svou vojenskou moc po celé Asii a nechce jít dál, avšak v případě možného rozšíření amerických a ruských arzenálů v tomto regionu se může nálada Číny v budoucnu změnit.

Trumpova administrativa má vždy pamatovat na „zlaté pravidlo kontroly zbrojení", doporučuje Bloomberg: Díky nepřekonatelné vojenské moci svých nejaderných zbraní USA skoro vždy jen vydělávají dohodami o nešíření zbraní. Vtip spočívá v tom, aby byly do smlouvy START a do smluv, které mohou po ní následovat, zapojeny dvě soupeřící jaderné supervelmoci, podotýká Bloomberg.