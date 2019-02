Byly zjištěny detaily havárie s fotbalovým hráčem

Lirmount řekl, že pilot David Ibbotson udržoval do poslední chvíle kontrolu nad letadlem. Vysvětlil to tím, že zbytky letadla nebyly rozházeny na rozsáhlé ploše, což se obvykle děje po nekontrolovaném pádu letadla z velké výšky.

Expert se domnívá, že pilot doufal, že přistane s letadlem na vodě. „Ibbotson do poslední chvíle mířil letadlo do moře a táhl špičku letadla nahoru. Kdyby padal, spadl by do moře s vysokou rychlostí a špičkou dolů," poznamenal.

© AFP 2018 / Loic Venance Je po nadějích. Byl nalezen vrak letadla, kterým letěl fotbalista Sala

Letadlo s fotbalovým hráčem zmizelo z radarů 22. ledna. Před letem Sala poslal kamarádovi zprávu, že letadlo při letu spadne, a že se bojí. 4. února bylo na místě havárie nalezeno a identifikovalo tělo fotbalového hráče.

Kromě sportovce byl na palubě jen Ibbotson. Jeho tělo ještě nebylo nalezeno.

Podle společnosti The Times pilot neměl licenci na přepravu komerčních cestujících.