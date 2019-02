USA v rámci závodění s Čínou a Ruskem vyvinou nadzvukové střely

Wilson promluvila v pátek ve středisku pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu a uvedla, že USA usiluje o to, aby udržely krok s jinými státy při vývoji nových raketových systémů.

Americké letectvo má v současné době ve vesmíru 80 satelitů, dodala. Její komentáře následovaly po zprávách, že Rusko také vyvíjí nové raketové systémy poté, co Washington oznámil odstoupení od smlouvy INF.

Moskva a Washington se navzájem obviňovaly z porušování smlouvy dlouho předtím, než Spojené státy oznámily, že odstoupí od INF a daly Rusku šest měsíců na to, aby si vybralo mezi opuštěním smlouvy a dodržováním jejích pravidel. Rusko odmítlo porušovat předpisy a oznámilo, že začalo vyvíjet nové zbrojní systémy, aby udrželo krok s USA a Čínou.

Ruské úřady, na které odkazuje Independent, uvedly, že práce by měla být dokončena do konce příštího roku a očekávají, že nové systémy budou připraveny do roku 2021.

USA by však mohly ještě změnit svůj postoj vůči odstoupení od smlouvy INF, „kdyby se Rusko vrátilo k úplnému a ověřitelnému dodržování," řekl americký ambasador pro odzbrojení Robert Wood v úterý na Sponzorské konferenci OSN o odzbrojení v Ženevě a dodal, že „to je to poslední možnost Ruska vrátit k dohodě".