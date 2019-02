Známe jednoduché způsoby, jak ozdravit střeva

To pomůže snížit riziko zhoršení chronických onemocnění.

Druhým tipem je zahrnout do stravy probiotické jogurty, stejně jako prebiotika. To znamená, že by se člověk neměl vzdávat cibule, česneku, studených brambor a fazolí.

Třetím pravidlem zdravých střev je odmítnutí sladkých a mastných potravin.

Čtvrtým bodem je minimalizace stresu a znepokojení. Negativní emoční stav mění tok krve a sekreci ve střevě.

Rovněž je důležitý dostatek vody. Gibson doporučil každé ráno pít sklenici vody 40 minut před snídaní.