Porošenko skryl před Centrální volební komisí Ukrajiny pozemky, obchody a nezaplacené daně

V prohlášení nezmínil pozemek o rozloze 1875 m2, který byl přeprán na jeho manželku a turistickou loď. Zároveň Porošenko uvedl v dokumentu, že vlastní dva byty o rozloze 134 a 62 metrů čtverečních a chalupu o rozloze 344 metrů čtverečních, ale tyto objekty chybí ve všech majetkových registrech Ukrajiny.

Kromě toho příjmy prezidenta ve výši 172 tisíc hřiven (okolo 150 000kč) z prodeje majetku a cenných papírů nebyl registrován ve státním rejstříku fyzických osob. To znamená, že daně z této částky nebyly uhrazeny.