National Interest označil S-300 za hrozbu pro Izrael

Protivzdušné raketové systémy S-300 rozmístěné v Sýrii budou pravděpodobně vážnou hrozbou pro izraelské vojenské letectvo, přičemž rozmístění nového systému bude zřejmě použito jako prostředek nátlaku na Izrael na jednáních o syrském urovnání, píše The National Interest.

The Natioanl Interest uvádí, že záběry natočené izraelskou družicí Eros-B svědčí o tom, že protivzdušné systémy S-300 v Sýrii byly uvedeny do bojové pohotovosti. V textu ke snímkům se píše, že odpalovací zařízení v pohotovosti byla zaregistrována poprvé od okamžiku dopravy systému do Sýrie.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Izraelské satelitní fotografie údajně ukazují ruské S-300 v Sýrii

Autor článku se domnívá, že S-300 nebyly hned uvedeny do stavu pohotovosti, protože bylo třeba nejdříve vycvičit syrské vojáky, aby je dokázali používat. Podle jeho názoru může jít i o strategickou opatrnost Moskvy, poněvadž cílem přesunu systémů do Sýrie bylo především vyřešení konfliktu v této zemi. Autor se domnívá, že se Rusko snažilo zabránit Izraeli v útocích na Sýrii, avšak nepospíchalo s nasazením systémů, aby se vyhnulo eskalaci napětí.

Tyto naděje, připomíná portál, „byly zmařeny" po nedávné sérii izraelských bombardování Syrské arabské republiky, což mohlo být podle názoru autora „poslední kapkou," která přiměla Moskvu k uvedení S-300 do stavu pohotovosti. Další příčina mohla spočívat v neúčinnosti protivzdušných systémů, které má ve výzbroji syrská armáda, píše portál.

S ohledem na spoustu problémů, které způsobily v nedávné minulosti Izraeli staré sovětské systémy S-200, budou baterie S-300, jak soudí autor příspěvku, vážnou hrozbou pro izraelská letadla na západě Sýrie, kde jsou soustředěny síly vládní armády.

Nasazení S-300 v Sýrii se tak může stát jednou z pák ruského nátlaku na Izrael na jednáních o urovnání situace v SAR, která jsou plánována na konec tohoto měsíce v Moskvě, píše na závěr The National Interest.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu informoval loni v říjnu o tom, že Rusko dodalo Sýrii 4 baterie S-300, a že za tři měsíce budou syrští vojáci vycvičeni k zacházení s nimi.

Tomuto kroku předcházelo zhoršení vztahů mezi Ruskem a Izraelem po havárii 17. září 2018 ruského průzkumného letadla Il-20, které se nacházelo 35 km od pobřeží Středozemního moře a bylo sestřeleno při návratu na leteckou základnu Hmeimím. Ve stejném čase zaútočily 4 izraelské stíhačky F16 na syrské objekty v Lázikíji.

Ruské ministerstvo obrany učinilo prohlášení, že izraelští letci využili ruský letoun jako krytí, čímž ho vystavili útoku syrské protivzdušné obrany, Il-20 byl sestřelen raketou S-200 v 22:03. Zahynulo 15 ruských vojáků.