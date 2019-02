Německý ministr vyzval k nevylučování možnosti závodů ve zbrojení kvůli zrušení INF

„Počítám s tím, že Američané a Rusové dospějí nakonec ke shodě, avšak myslím si, že není správné, že někteří zcela vylučují myšlenku přezbrojení. Oslabilo by to naši pozici na jednáních," řekl Altmeier v rozhovoru pro Welt am Sonntag.

Ministr zahraničních věcí SRN Heiko Maas se předtím nejednou vyslovil proti umístění nových raket středního doletu v Evropě.

Podle Altmeiera pouze v případě, že Evropané a Američané předvedou své odhodlání a principiální schopnost jednání, bude Moskva brát ohled na znepokojení Západu.

„Konkrétně, přejeme-li si nakonec reálné odzbrojení, nemáme předem kategoricky vylučovat žádné varianty," řekl.

Prezident USA Donald Trump předtím prohlásil, že Washington zahájí 2. února proceduru vystoupení ze Smlouvy o likvidaci raket s Ruskem. Ministr zahraničí USA Mike Pompeo řekl, že „nevrátí-li se Rusko do šesti měsíců k úplnému a kontrolovanému dodržování Smlouvy," bude zrušena.

Spojenci z NATO podpořili rozhodnutí USA, poněvadž mají za to, že Washington to učinil v reakci na „značná rizika pro euroatlantickou bezpečnost" kvůli ruským raketám s plochou dráhou letu, uvádí se v pátečním prohlášení Aliance.

Ruský prezident Vladimir Putin učinil 2. února prohlášení, že RF zrcadlově odpoví na rozhodnutí USA o vystoupení z INF a také pozastaví účast ve Smlouvě. Uvedl, že Rusko nesmí být a nebude zataženo do horečného zbrojení příliš drahého pro Moskvu. Putin také dodal, že všechny návrhy RF o odzbrojení „zůstaly na stole a dveře jsou otevřené," avšak požádal, aby v budoucnu nebyla navrhována žádná jednání o tomto problému.