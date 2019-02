Bývalý člen Reaganovy administrativy: Čína a Rusko mohou ve Venezuele změnit svět

Paul Craig Roberts, bývalý asistent ministra financí v době úřadování prezidenta Ronalda Reagana, se tvrdě pustil do americké politiky ve Venezuele. Podle něj si chce Washington tuto jihoamerickou zemi podmanit a zruinovat ji. Pokud však Rusko a Čína vyšlou do země své vojáky, zachrání před americkým impériem nejen ji, ale i mnoho dalších zemí.

Roberts, který je znám svou tvrdou kritikou americké zahraniční politiky, obvinil Washington z toho, že potlačuje právo národů na sebeurčení. Zároveň se domnívá, že Spojené státy chtějí ve Venezuele ovládnout národní ropnou společnost.

„Nic neilustruje lépe odpor Washingtonu k demokracii a sebeurčení než bezostyšný puč, který před zraky veřejnosti zorganizoval Washington, aby svrhl řádně zvoleného prezidenta Venezuely," napsal na své stránce Roberts.

Podle něj se USA snaží svrhnout venezuelskou vládu již řadu let, „aby mohlo dojít k privatizaci státní ropné společnosti, která by se tak dostala do rukou amerických ropných korporací". Tímto způsobem Washington ovládne Venezuelu a zmocní se tak národního bohatství země, což zabrání jakémukoliv ekonomickému rozvoji. Celé hospodářství se ocitne v rukou amerických společností. „Vykořisťování bude nemilosrdné a brutální," tvrdí Roberts.

„Venezuelané si to však uvědomují, což je důvod, proč se Washingtonu, navzdory zničení venezuelské ekonomiky a obrovským úplatkům venezuelské armády, nepodařilo obrátit lid a vojáky proti Madurovi," píše autor.

Nicméně Roberts upozorňuje na to, že Nicholás Maduro je ve velmi slabém postavení, jinak by již dávno nechal zatknout předsedu parlamentu Juana Guaidóa, který se sám prohlásil za prezidenta země.

„Jak může být Maduro diktátor, když je bezmocný před zjevnou rozvratnou činností?" pokládá si otázku Roberts.

Cestu, která by vedla z krize ven, vidí v rázné akci ze strany Ruska a Číny. Ty podle něj musí do země vyslat své vojenské jednotky. Pokud se k tomu odhodlají, tak „se stanou lídry světa" a „zásadním způsobem změní svět".

„Pokud Rusko a Čína rychle ustanoví ve Venezuele svou vojenskou přítomnost, aby ochránily své půjčky a ropné investice, může být Venezuela zachráněna, stejně jako další země, které chtějí být nezávislé (…), impérium se tak zhroutí," napsal Roberts.

Dodal však, že pochybuje o tom, že se ruská nebo čínská vláda k takovému kroku odhodlá.