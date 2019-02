Odborník o výroku Metnara: Je nevyhnutelné, že se v Evropě objeví rakety namířené proti RF

Spojené státy poté, co odstoupí od smlouvy INF, přinutí Evropu k rozmístění amerických raket středního a krátkého doletu, které budou namířeny na Rusko. A Moskva na to muset bude reagovat symetricky, prohlásil Igor Korotčenko, šéfredaktor časopisu Národní obrana.

Tímto způsobem Korotčenko okomentoval prohlášení českého ministra obrany Lubomíra Metnara. Ten v rozhovoru pro deník Právo uvedl, že pokud se mezinárodní situace po zániku smlouvy INF zhorší, pak nevylučuje, že by mohla v NATO začít diskuze o rozmístění amerických základen v Evropě, a to včetně české země.

„Politika USA spočívá v tom, že bude odstoupení od smlouvy INF použito jako záminka pro umístění amerických raket krátkého doletu v Evropě, přičemž rakety budou namířeny na Rusko. Držím se pesimistického scénáře: Spojené státy budou tlačit na Evropu, až ji zlomí a ona se rozhodne, že nasadí rakety. A my budeme muset reagovat. Taková bude, bohužel, nová geopolitická realita. Bude se opakovat situace z roku 1983, ale nyní na nové technologické úrovni rozvoje zbraní," prohlásil Korotčenko.

Odborník se dále domnívá, že aby se svět vyhnul takovému scénáři, musí Rusko s Evropou spolupracovat pomocí politických metod, a to až do takové míry, že budou probíhat dvoustranné konzultace se všemi evropskými zeměmi, a to bez výjimky.

Korotčenko poznamenal, že Evropa musí v první řadě myslet na to, aby se nestala jakýmsi terčem pro odvetu.

„Evropa teď musí zachránit sama sebe. Rusko nemá zájem o zhoršení vztahů. Kromě toho jsme oznámili, že jsme začali vyvíjet nové systémy, přičemž jsme uvedli, že je nebudeme nasazovat do té doby, dokud Evropané na svém území nerozmístí americké systémy. Proto je vše v rukou Evropy," vysvětlil.

Již dříve americký prezident Donald Trump prohlásil, že Washington zahájí dne 2. února řízení o odstoupení od smlouvy INF s Ruskem. Ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil, že smlouva bude vypovězena, pokud Rusko v průběhu šesti měsíců neobnoví úplné a kontrolovatelné plnění smlouvy. Spojenci NATO podpořili rozhodnutí Trumpa, když uvedli, že Washington tento krok učinil v reakci na údajně „významná rizika pro euroatlantickou bezpečnost", která představují ruské rakety.

Ruský prezident Vladimir Putin dne 2. února oznámil, že RF zrcadlově zareaguje na rozhodnutí USA odstoupit od smlouvy INF, a také pozastavil svou účast ve smlouvě. Prezident dále podotkl, že by Rusko nemělo být a ani nebude zatahováno do nákladných závodů ve zbrojení. Putin přitom dodal, že všechny návrhy RF na odzbrojení „zůstávají na stole a dveře jsou otevřené". Požádal však, aby nebyla iniciována žádná jednání o daném problému.