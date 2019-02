Matteo Salvini pěkně zesměšnil jednoho sluníčkáře aneb jak znemožnit antagonistu (VIDEO)

Co by měli politici odpovídat na škodolibá oslovení z davu, pokud chtějí zůstat nad věcí? Vicepremiér Itálie má určitě smysl pro humor a nechybí mu ani sebeironie.

Český politik Radim Fiala (SPD) v neděli na Facebooku přidal příspěvek, v němž zveřejnil videozáznam z Itálie. Ministr vnitra a vicepremiér Itálie Matteo Salvini před několika dny vystupoval před obyvateli. Fiala video s úsměvem okomentoval: „Takhle náš přítel Matteo Salvini pěkně zesměšnil jednoho sluníčkáře." A co bylo dále?

Jeden neznámý muž na Salviniho z davu vykřikl „Zasranej vrahu!". Nějaký jiný politik by asi ani nevěděl, co odpovědět, ale kdepak Salvini.

„A máme zde vzácný příspěvek. Jeden pán říká, že jsem zasraný vrah. Poprosil bych pro pána potlesk! Vyhrál jste 10 migrantů u vás doma. Dejte nám jméno, příjmení a rodné číslo a my vám jich pošleme 20. Postaráš se o ně na vlastní náklady — snídaně, oběd, večeře… kamaráde!"

Italský politik také dodává, že soudruzi jsou fenomenální. Protože čím více peněz mají, tím více chtějí po druhých, aby na ně pracovali.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini už dlouho brání vstupu nelegálních uprchlíků do země. 24. ledna italský zvláštní tribunál doporučil zahájení soudního procesu proti ministrovi, a to právě kvůli odmítnutí nelegálního vstupu migrantů. Salvini na to odpověděl jednoznačně: „Hrozí mi tři až patnáct let vězení (…) Nemám slov. Tážu se italského lidu: Mám být nadále ministrem vykonávajícím svá práva a povinnosti, nebo mám požádat ten či onen soud, aby rozhodl o imigrační politice?" uvedl politik.