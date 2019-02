Pompeo: Pokud bude Evropa obchodovat s Huawei, USA omezí své operace s tímto regionem

Mike Pompeo, americký ministr zahraničí v pondělí na americkém velvyslanectví v Budapešti upozornil na to, že pokud budou evropské státy nadále obchodovat s čínským výrobcem Huawei, mohlo by to USA donutit omezit své operace v Evropě. Informoval o tom portál ČT24.

Pompeo ve své řeči uvedl, že má v plánu seznámit maďarského předsedu vlády Viktora Orbána a další vysoce postavené představitele s poznatky USA, které se týkají rizik souvisejících se společností Huawei.

„Pokud je toto vybavení (od Huawei, pozn. red.) umístěno tam, kde máme důležité americké systémy, ztěžuje to spolupráci," cituje portál ministra.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais USA nechtějí ve střední Evropě Huawei. Pompeo vyrazil do regionu, aby snížil vliv Číny

Americký ministr zahraničí dále prohlásil, že Maďarsko je sice svrchovaný stát, a tudíž samo rozhoduje o těchto věcech, ale přesto se s ním USA o své poznatky podělí.

„Je ale nezbytné, abychom s nimi (Maďary, pozn. red.) sdíleli to, co víme o rizicích přítomnosti Huawei ve svých sítích, o aktuálních rizicích pro jejich lidi, o hrozbě ztráty ochrany soukromí pro jejich vlastní obyvatele, o riziku, že Čína to využije způsobem, který nebude v nejlepším zájmu Maďarska. Máme povinnost s nimi tyto poznatky sdílet a uděláme to," uvedl Pompeo.

Tato čínská společnost plánuje v Maďarsku vybudovat evropské logistické centrum. Huawei však kvůli obavám ze špionáže čelí mnoha restrikcím na některých západních trzích, a to včetně USA. Čínský gigant však veškerá obvinění z případné špionáže označil za neopodstatněné.

© AFP 2018 / Andrew Harnik MZV USA: Úkolem Pompeovy návštěvy Slovenska je oslabení ruského vlivu v této zemi

Mike Pompeo se vydal na zahraniční cestu a Maďarsko je jeho první zastávkou. Cílem jeho cesty je čelit ruské a čínské snaze odvrátit Maďarsko a další země v regionu od Západu a rozdělit tak EU

Portál poznamenává, že rozhovory s maďarskými, a následně také slovenskými, představiteli by měly pojednávat také o obranné spolupráci a diverzifikaci energetických zdrojů. Pompeo chce poukázat na závislost střední Evropy na energii z Ruska.

Americký ministr uvedl, že nedostatek americké přítomnosti ve střední Evropě v posledních deseti letech vytvořil vakua, která okamžitě zaplnily Rusko a Čína. Podle USA se tak ruský prezident Vladimir Putin, stejně jako čínští vůdci, stali mnohem agresivnějšími v tomto regionu.

Pompeo má ze Slovenska v úterý odjet, jelikož má v plánu také návštěvu Polska. Tam se setká se svým polským kolegou a zúčastní se také mezinárodní konference o Blízkém východě. Následně zavítá do Bruselu, kde bude jednat o situaci ve Venezuele se šéfkou unijní diplomacie Federicou Mogheriniovou. V pátek 15. února pak podnikne poslední cestu a odletí na Island.