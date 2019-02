Business Insider odhalil „tajný“ cíl ruských torpéd Soudného dne

Portál zdůrazňuje, že jaderná zbraň ve většině případech dokáže zničit město, ale nejnovější ruská torpéda mohou zlikvidovat celý kontinent.

Navíc jak uvádí specialisté, Rusko může použít Poseidony i v případě svého kompletního zničení.

Právě proto USA nepřijdou na pomoc Estonsku, které bude potřebovat záchranu před „sevřením" Moskvy, uvádí Business Insider. Po takovém scénáři existence NATO jako vojenského svazu skončí, uzavřeli experti.