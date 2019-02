Lavrov okomentoval plánovanou „dohodu století“ USA ohledně Palestiny

Budoucí „dohoda století“ USA o palestinsko-izraelském urovnání zničí vše, co bylo dosud vybudováno. Podle všeho v ní totiž řeč nejde o vytvoření nezávislého palestinského státu v rámci hranic roku 1967. Oznámil to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

„Američtí kolegové navrhují, tedy spíše, než navrhují, neúprosně prosazují nové návody, které by měly vyřešit problémy. Více než dva roky slibují, že nabídnou jakousi „dohodu století". Podle dostupných informací je však jasné, že můžeme budoucí dohodu vyhodnotit jako takovou, která zničí vše, co bylo dosud vybudováno," prohlásil Lavrov.

Uvedl to na setkání se zástupci palestinských hnutí, kteří se účastní mezipalestinského setkání v Moskvě, které probíhá ve dnech 11.-13. února.

Lavrov dále dodal, že podle toho, co bylo možné zaslechnout od těch, kteří mají obavy z jednostranných amerických iniciativ, půjde o zcela odlišný přístup než o vytvoření životaschopného palestinského státu v rámci hranic z roku 1967, a to i co se týče rovnocenných výměn a hlavního města ve východním Jeruzalémě.