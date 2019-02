Pozemní bojový modul AU-220M je upravován pro letadla i lodě

Bojový modul AU-220M Bajkal ráže 57 mm by mohl být v budoucnu integrován do různých platforem, včetně letounů a lodí. Uvedl to Georgij Zakamenny, generální ředitel podniku Burevestnik, který je součástí Uralvagonzavodu (UVZ) a který vyvinul tuto zbraň.