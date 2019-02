Conte: Do řešení problémů zapojme RF i Čínu. EU nesmí odkládat společnou migrační politiku

Migrace vyžaduje systematické a nikoli nouzové řešení, myslí si Conte. Podle jeho názoru by při řešení migrační otázky mělo být více pozornosti věnováno Africe, s čímž souvisí i větší investice do této země, píše portál.

© AFP 2018 / Laurie Dieffembacq V Belgii navrhují zákaz migrace po dobu deseti let

Premiér ve své představě o budoucnosti EU vyzval ke koncepčnímu řešení migrační otázky. Zároveň se uchýlil ke kritice 28 zemí EU, které nejsou ochotné být v migrační krizi solidární. Dále vyzval ostatní, aby bojovali proti pašerákům lidí, kteří mají na starosti organizaci cest migrantů ze severní Afriky do jižní Evropy. Conte se domnívá, že řešení migrační otázky spočívá ve spolupráci s Afrikou.

Giuseppe Conte dále uvedl, že hlavním úkolem je přiblížit Evropskou unii občanům a učinit z této unie „projekt pro lid", v němž bude lidem nasloucháno. Bruselští zástupci totiž dle jeho názoru s lidem kontakt ztratili.

„Mezi Bruselem a zbytkem Evropy vznikla propast," okomentoval situaci předseda italské vlády.

Podle Conteho je také zapotřebí, aby EU posílila svou pozici světového hráče a promlouvala jednotným hlasem. Stejně tak by dle jeho mínění měla zůstat zachována úzká spolupráce s USA, ale také s Velkou Británií po brexitu. Další věcí, kterou ve své řeči zmínil bylo, že do řešení mezinárodních problémů by měly být zahrnuty i země jako je Rusko a Čína.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski Soros má hrůzu z populistů: „Evropská unie může skončit jako Sovětský svaz“

Italský premiér dále zastává názor, že by EU měla posílit i spolupráci v oblasti obrany. Upozorňuje však na to, že by společná obrana neměla být protipólem, nýbrž doplňkem NATO

„Nesmíme se ve jménu politiky úspor vzdát růstu," zaměřil se Conte na úspory a hospodářství. Odcizení EU a občanů dává totiž za vinu právě úsporným programům, které vznikly v reakci na hospodářskou krizi.

Někteří však proslov a vůbec vládu Conteho zkritizovali. Předseda socialistické frakce Udo Bullmann prohlásil, že italská vláda žene svůj národ do izolace a hospodářství do recese. Manfred Weber, který je předsedou frakce Evropské lidové strany, zase kritizoval fakt, že je italská vláda neochotná realizovat reformy.

Portál upozorňuje také na to, že v poslední době jsou italsko-francouzské vztahy poněkud napjaté. Minulý týden se celá situace vyhrotila, když byl odvolán francouzský velvyslanec z Říma. Stalo se tak poté, co se italský vicepremiér di Maio setkal se zástupci hnutí žlutých vest. Toto hnutí již od loňského listopadu ve Francii protestuje proti politice tamního prezidenta Emmanuela Macrona. O Macronovi se nechvalně vyjadřuje také Matteo Salvini.