Peking vyvrátil zprávy WSJ o jednáních s venezuelskou opozicí

„List The Wall Street Journal včera ve dvě hodiny uveřejnil tuto zprávu, než jsme připravili odpověď. Není to moc konstruktivní a není to profesionální. Ve skutečnosti je to falešná zpráva, je to fejk," prohlásila na brífinku Hua Chunying, když komentovala tuto zprávu.

List The Wall Street Journal dříve s odvoláním na informované zdroje oznámil, že Čína jedná s venezuelskou opozicí o dluzích této jihoamerické země a o ropných projektech. Podle informací listu čínští diplomaté jednají v posledních týdnech ve Washingtonu se zástupci předsedy Národního shromáždění Juana Guaidóa, který se vyhlásil za prezidenta Venezuely. Bylo oznámeno, že se jedná o čínských investicích do Venezuely — o ropných projektech a o dluhu Caracasu Číně, který se odhaduje na přibližně 20 miliard dolarů.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezuelská média se dozvěděla o kontaktech týmu Guaidóa s Čínou ve Washingtonu

Hua Chunying dodala, že v poslední době se některá média honí za lživými zprávami.

„Nevím, jaký cíl sledují. Doufáme, že tato média budou při přípravě svých publikací vycházet ze zásad objektivity a spravedlnosti," zdůraznila.

Když komentovala nynější situaci ve Venezuele, čínská diplomatka podotkla, že Čína je pro urovnání tohoto problému cestou politického dialogu.

Předseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó se vyhlásil 23. ledna za dočasného prezidenta na dobu činnosti prozatímní vlády. USA a řada jiných zemí uznaly Guaidóa za hlavu státu a požádaly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, jehož zvolení nepokládají za zákonné, aby nepřipustil silové akce proti opozici. Maduro se označil za ústavního prezidenta a předsedu opozičního parlamentu označil za loutku USA.

Rusko, Čína a řada jiných zemí podpořily Nicoláse Madura jako legitimního prezidenta Venezuely.