„Zespoda bylo lehce vidět břicho.“ Cestující to odnesla za příliš vyzývavé oblečení

Jak uvedla 28letá Shoshana Strykertová, incident nastal po nástupu do letadla z Melbourne do Brisbane. Strykertová letěla navštívit její matku v nemocnici a nepřemýšlela o tom, co má na sobě, píše portál. Oblékla si v černé krátké tričko a světlé růžové vysoké kalhoty.

Podle Strykertové, jakmile nastoupila na palubu letadla, přistoupila k ní letuška a začala jí vytýkat její oblečení.

„Letuška mě upozornila a požádala mě, abych si oblékla tričko nebo aspoň pléd," stěžuje si cestující. Shoshana dodává, že neznámá cestující se nad ní slitovala a podala ji svoji bundu.

„Všichni cestující se na mě dívali. Byla jsem ponižována a urážena. Pod tričkem jsem měla podprsenku a lehce bylo vidět bříško. Jetstar mě označil za děvku a pak mi nabídl 50 dolarů, aniž by se omluvil," řekla poškozená osoba.

Později vysvětlila, že poté, co o tom napsala na sociálních sítích, ji letecká společnost poskytla poukaz se slevou na další let.