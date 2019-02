Pražská organizace školí a platí profesionální revolucionáře ve státech bývalého SSSR

Fórum CampCamp 2018 v Jerevanu bylo sponzorováno společností Prague Civil Society Centre (Pražské centrum občanské společnosti), což je organizace placená Spojenými státy Americkými v rámci zákona o čelení nepřátelům Ameriky — Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Část 254. tohoto zákona přiděluje 250 tisíc amerických dolarů na „čelení ruskému vlivu" pro roky 2018 a 2019. Očividně si američtí zákonodárci myslí, že „ruský vliv" ohrožuje nejen NATO a jeho potenciální členy, ale i Gruzii, Moldavsko, Kosovo, Srbsko a Ukrajinu.

Jerevanské fórum dokazuje, že peníze amerického ministerstva zahraničních věcí jsou utráceny podle plánu. Manipulátoři a spin doktoři zatahují do svých „dobře placených" a pečlivě tvořených sítí stále více lidí.

© Foto : Courtesy of RT CampCamp 2018 v Jerevanu školící profesionální revolucionáře

​Není to náhodou, že pro provedení semináře byla vybrána Arménie. Poté, co velké protesty přinutily premiéra Serže Sarkisjana k rezignaci, aktivisté nejen z celého západního světa a míří do Jerevanu za inspirací.

Je to móda a je to levné

Fóra se celkově účastnilo 150 lidí. Většina z nich byla sponzorována z Prahy. Místní účastníci byli za hrdiny. Lidé ze šesti bývalých sovětských republik dostali svoji dávku inspirace díky jejich vítězství. Když to dokázala Arménie, tak oni to dokáží také.

CampCamp je zaměřen na nové technologie, na všechno, co je v módě a co letí.

„Bojovat s autoritami musí být in, musí to být móda," učil Nikolaj Arťomenko, ředitel opozičního hnutí Vremja (Čas) z Petrohradu.

Nikolaj učil ostatní, aby byli kreativní a vymýšleli nové způsoby protestu, jejichž úkolem je převzít kontrolu nad davem.

„Musíte rozšířit vaši schopnost představivosti. Na trhu protestů existuje dnes poměrně velký problém. Protestovat začalo být velmi drahé," prohlásil. Ovšem Žeňa, aktivista ze Sibiře, ví, jak snížit náklady.

© Foto : Courtesy of RT CampCamp 2018 v Jerevanu školící profesionální revolucionáře

Právě mu bylo 18, už se z něho ale vyklubala hvězda na aktivistické scéně: Jeho sólové protesty se několikrát dostaly na přední stránky městských novin. Každá z jeho akcí je jako divadelní představení. Své přípravy provádí pečlivě podle trestního zákona.

„Musíte si být jistí, že jste porušili několik zákonů, abyste se vyhnuli tomu, že dostanete dvojitou pokutu," prohlásil.

Dlouhou dobu diskutoval se Sašou z Petrohradu o tom, za jaký druh veřejného protestu dostanete nejmenší pokutu a o tom, jak snížit „náklady". Saša je zkušenější, je to student práv a ví, jak protestovat, aby člověk dostal nejmenší pokuty.

Důležité je, že protesty nesmějí být chápány jako něco, za co člověk platí příliš velkou cenu. Ve světě sociálních médií může být každý reportérem, expertem, kritikem či televizním žurnalistou — tak proč nebýt revolucionářem. Občas někam nalepíte plakát, vypustíte mem na sociálních sítích, uděláte si selfie s policejním vozem, zaplatíte pokutu a jdete domů.

„Je snadné získat grant. Strávíte měsíc v České republice nebo budete pracovat pro Rádio Svobodná Evropa nebo nějaký think tank," řekl Michael Zolyan další účastnici, Polině z Omsku. Podle organizátorů je Michael „frontman sametové revoluce". Čirou náhodou je to také expert Prague Civil Society Centre.

© Foto : Courtesy of RT CampCamp 2018 školící profesionální revolucionáře

Nejaktivnějším na semináři byla skupina z Kyrgyzstánu. Skupina mladých žurnalistů vedená Bektourem Iskanderem, který založil web Kloop.kg.

Bektourovi nevadí, že tento „festival demokracie" je placen ze zahraničí. Během přestávky potvrdil, že jeho projekt je financován společností Prague Civil Society Centre.

„Zacházejí se mnou jako rovný s rovným. Nechtějí být mým šéfem, jsem rád," prohlásil.

Bektourovy workshopy nesou název: Jak bojovat s věcmi, které nenávidíš děláním toho, co máš rád.

Workshop začíná jako jeden z klasických workshopů o sobě, kde na začátku píšete, co se vám na sobě nelíbí. Například, že máte nadváhu či jste bez partnera. Tady místo „nadváha" píšete věci, které se vám nelíbí o vaší zemi, například „totalitarismus", „korupce", „Putin" či „fake news".

© AP Photo / Fars News Agency/Omid Vahabzadeh Spojené státy zintenzivňují sabotážní kampaň proti íránským raketám a vesmírnému programu

Druhý krok: Vymyslete řešení pro tento „problém" za pomoci něčeho, co děláte rádi. Žeňa ze Sibiře a Boris z Dušanbe strávili 15 minut přemýšlením o tom, jak svrhnout vládu „sledováním hvězdného nebe mezi stromy". Zní to komicky, ale tito lidé otevřeně přiznali, že jim nevadí používat falzifikace a manipulaci ve „správném případě", když je to potřeba.

„Můžeme rozšířit fámu, že vláda se chystá řezat stromy," začali. Ostatní je podpořili. „Je jasné, že to není pravda, ale když vyděsíme dostatek lidí, když je přinutíme si myslet, že ztratí něco cenného, tak by to mohlo pomoci, aby byli aktivnější a začali zadávat vládě otázky," prohlásili.

Umělkyně Daša Sozanovič následně vysvětlovala ve svém workshopu, jak používat líbivé vizuální prostředky pro účely protestu.

„Obrázky fungují jak pozitivně, tak i negativně," prohlásila a dodala: „Vizuální kampaň islámského státu (IS) je příklad toho, jak obrázky působí zlo."

Dáši vlastní projekt, který nese název Chabarstán, je naopak příkladem, jak vizuální prostředky slouží „dobru". Její prezentace dělá kazašské státní televizní kanály o mnoho přitažlivější. Dáša zdůraznila, že to byla společnost Prague Civil Society Centre, kdo sjednotil všechny lidi spolupracující na jejím projektu.

​Dáši obrázky dělají vše, co mohou, aby ukázaly, že utrácet státní peníze na média je velmi špatné. Nikdo ale nezmínil, že její čas, strava, náklady na cestu a ubytování bylo plně hrazeno ze státního rozpočtu Spojených států Amerických.

Další rada, kterou tu aktivisté dostávají, je, že by se měli soustředit na sociální média. V ruském případě se jedná o sociální sítě OK.ru a VK.ru, ale i na Facebook, jelikož nemůžou soutěžit s opravdovými médii. Hlavním úkolem je vyvolat v lidech reakci, aby komentovali jejich posty.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn „Realita holt některé sluníčka bolí“. Posluchače Českého rozhlasu naštval článek o Romech

Fóra se účastnili také mladí lidé z Ruska a Běloruska, kteří „sní o zopakování jerevanského úspěchu". Ivan z Permu se za podpory publika přiznal, že přijel, aby „exportoval revoluci". A to je přesně to, co přátelé z Prahy učí lidi všechny čtyři dny fóra. Nadšení, které Ivan vyvolal, ale ochladila organizátorka Maria Sereda. Ta připomněla účastníkům bezpečnostní pravidla. Žádala, aby tento slogan nepoužívali na Twitteru, „nebo tady během minuty budeme mít všude ruské kamery".

Cílové publikum

Další věc, kterou se účastníci na fóru učili, je identifikovat cílové publikum. Musí cílit na lidi, kteří jsou citliví na propagandu liberálních hodnot. Lidé, kteří se nemíchají mezi ostatní aktivisty a nechodí na protesty, byli označeni za „ztrátu času". Jako hlavní publikum byli definováni lidé z velkých měst ve věku od 20 do 40 let s univerzitními diplomy a se středním příjmem. Vedoucí semináře věří, že to jsou lidé s největším potenciálem.

© Foto : Courtesy of RT CampCamp 2018 v Jerevanu školící profesionální revolucionáře

„Musíte vědět, s kým mluvíte. Je to boháč s reputací a mocí, nebo jen někdo, kdo je tak naštvaný, že by skutečně mohl něco udělat?" řekl vedoucí worshopu.

CampCamp připomíná letní tábory: zábavné aktivity ve dne a společná posezení „u ohně" večer. „Nejzkušenější revolucionáři" (z Kyrgyzstánu a Kazachstánu, obě země „stejně stagnující jako Rusko") mají to nejlepší jídlo. Mnoho účastníků se již v minulosti seznámilo v Letní škole Borise Němcova v Praze. Vedoucí se také dobře znají. Zkušenější účastníci jsou k nováčkům přátelští. Nicholas Detsch ze Spojených států vroucně přivítal žurnalistu z Kazachstánu.

​Nicholas se představil jako činitel OBSE, následně hovořil o svých velkých zkušenostech ze střední Asie. Nejvíce času Detsch věnoval rozhovorům s nováčky, kteří přišli z vlastní iniciativy. Všechny nováčky přivítal a zapisoval si informace do svého sešitu.

Detsch nezmínil, že pracuje pro americkou neziskovou organizaci US Russia Foundation for Economic Advancement and the Rule of Law (organizace byla v Rusku prohlášena za nevítanou). Jeho profil nicméně zmiňuje skutečnost, že Nicholas Detsch byl jedním z prvních pozorovatelů organizace, který byl odeslán na Ukrajinu v roce 2014.

Originál materiálu s mnoha fotografiemi a ilustracemi se nachází na ruské stránce televize RT — link ZDE.