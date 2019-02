„V USA by šli všichni do vězení“: Šéfka RT o pražské organizaci cvičící revolucionáře

Hlavní redaktorka kanálu RT a Sputniku Margarita Simoňanová v rozhovoru pro kanál Rossia 1 prohlásila, že organizace jako Prague Civil Society Centre, která organizovala v arménském Jerevanu výcvik profesionálních revolucionářů za peníze USA, musí učit lidi lhát, aby dosáhla svých cílů. Za podobnou činnost by v USA šli všichni do vězení, dodala.

„Vy jste odhalili technologii na přípravu převratů. Jestli to dobře chápu, tak všechny ty „demokratické" převraty v „hrozných" zemích jako je naše (Rusko — red.), připravují „hodné" země typu Spojených států, které samozřejmě nezasahují do ničích vnitřních záležitostí a mají obrovské starosti, když si myslí, že se někam vměšujeme my," prohlásil moderátor Vladimir Solovjov a požádal hlavní redaktorku televize RT a agentury Sputniku, aby vysvětlila, co její kolegové odhalili.

„Naši lidé provedli naprosto skvělé novinářské vyšetřování. Dostali se na seminář v Arménii, kde 150 lidí, hlavně mladých lidí, aktivistů a studentů, učili, jak dělat revoluci na území bývalého Sovětského svazu. Učili je za peníze Ameriky, za peníze Kongresu. Peníze byly vyčleněny na základě zákona, ve kterém je napsáno: zákon o čelení protivníkům USA," řekla Simoňanová.

© REUTERS / Kacper Pempel NÚKIB nemá strach ze soudů. Huawei obdržela odpověď na dopis

Hlavní redaktorka RT a Sputniku upozornila na skutečnost, že do Jerevanu byli pozváni hlavně lidé z Ruska.

„Američtí daňoví poplatníci zaplatili, aby byl v Jerevanu proveden seminář, kam pozvali lidi ze všech zemí SNS, hlavně z Ruska, (…) kde je po dlouhou dobu, kromě párty, večeří a pohledů na krásný Jerevan, učili, jak mají dělat revoluce," prohlásila Simoňanová v rozhovoru se Solovjovem.

Podle jejího názoru by za podobnou činnost v USA šli všichni zúčastnění do vězení, a to včetně lektorů a organizátorů.

„Pokud by k něčemu podobnému došlo ve Spojených státech, tak by do vězení šli všichni, všichni účastníci, organizátoři i všichni ostatní by šli do vězení," prohlásila Simoňanová a dodala: „Vše, co dělali ti lidé v Jerevanu, z pohledu samých USA, to je trestný čin na mnoho let vězení."

Vedoucí rozhovoru Vladimir Solovjov položil upřesňující otázku, aby si byl jistý, zdali tomu, co hlavní redaktorka RT a Sputniku říká, zcela rozumí.

„To znamená, že je připravovali na svrhávání zákonných vlád?" ptal se Solovjov.

„Ano. Přičemž to říkali otevřeným textem. A jaké je učili metody! Neštítí se ani toho, aby k tomu používali lži," Simoňanová.

Hlavní redaktorka Sputniku zmínila, že lži jako technologie pro vytváření občanských nepokojů, fungují. Přičemž jejich účinnost mnohdy překračuje možnosti pravdy.

„Tyto technologie, bohužel, fungují. I když jsou to lži. Fake news jsou někdy účinnější než pravda," prohlásila.

Lži a vytváření falešných zpráv označila za „největší zbraň" těchto aktivistů a „novinářů", pravda a její důsledky totiž nestačí k tomu, aby bylo možné svrhnout prezidenta Putina či jiného pro ně nepohodlného politika na území bývalého Sovětského svazu.

„Lež je jejich hlavní zbraní, protože pravdy není dostatek, aby bylo možné svrhnout vládu, aby bylo možné dohnat lidi do takového šílenství, aby zachtěli dělat v zemi revoluci. Nehezká pravda samozřejmě existuje — někteří veřejní činitelé kradou, skutečně existuje nespravedlivé rozdělování prostředků, korupce, nespravedlivé uvězňování. To skutečně existuje. (…) Je toho ale málo. Toho špatného není tolik, aby lidé explodovali a vyšli na náměstí jako v Jerevanu a svrhli vládu," dodala.

© Foto : Courtesy of RT Pražská organizace školí a podporuje profesionální revolucionáře ve státech bývalého SSSR

Přední ruský moderátor Vladimir Solovjov v jedné z pozdějších diskuzí věnovaných tématu lidí, kteří bojují nezákonnými metodami proti legálně zvolené vládě, prohlásil , že způsoby, jakými se těmto lidem čelí a jak se vyhledávají, připomínají metody práce se sektami.

„Metody, jak je hledají a jak s nimi pracují, připomínají práci se sektami," řekl s tím, že se „ve své podstatě jedná o asociály a nezdravé lidi". „Právě proto jich je na těch kurzech tak málo,“ dodal.

Sputnik dříve informoval o fóru CampCamp 2018, které proběhlo v arménském Jerevanu. To bylo sponzorované pražskou organizací Prague Civil Society Centre. Během tohoto fóra, jehož se účastnili lidé z bývalého Sovětského svazu, vedoucí učili novináře a aktivisty mimo jiné používat lži a manipulovat fakty tak, aby bylo možné svrhnout jim nepohodlné vlády a prezidenty. Prague Civil Society Centre fórum financovalo z peněz, které získalo od USA. Prostředky byly vyděleny v rámci amerického zákona o „čelení ruskému vlivu".